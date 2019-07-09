Нацрада може заблокувати російських пропагандистів в Інтернеті: що відомо

У Нацради з питань телебачення і радіомовлення є технічні можливості, за допомогою яких вони можуть блокувати мовлення російських пропагандистських телеканалів в Інтернеті.

Проте на заваді таких впроваджень поки стоїть парламент. Про це в коментарі "Радіо НВ" розповів член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

Важливо: У NewsOne не можуть забрати ліцензію, – пояснення члена Нацради

Поки що парламент не дає нам такої можливості – регулювати мовлення телеканалів і радіостанцій в Інтернеті. Якщо ми її матимемо, то наведемо порядок і з мовленням російських телеканалів, які займаються пропагандою в мережі. Технічні можливості для цього є,

– наголосив він.

Для цього, за словами Костинського, першочергово слід буде зобов’язати ліцензувати діяльність OTT і IPTV платформ.

Зазначимо, що 9 липня відбулось екстрене засідання Нацради через скандал із телемостом NewsOne і "Росії-24".

Що про це відомо?

Український телеканал NewsOne, що належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутися 12 липня, анонсував проект відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.

Така новина викликала шквал обурень серед українців, на ситуацію відреагував і президент Зеленський. Він назвав спробу проведення телемосту дешевим і небезпечним піаром перед виборами.

Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради. Екстрене засідання провела і РНБО, під час нього були прийняті таємні рішення.

Врешті телеканал NewsOne відмінив проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".Попри скасування телемосту під стінами телеканалу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.



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