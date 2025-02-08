Нацвідбір Євробачення-2025: українцям радять вже зараз авторизуватися в Дії
- Українцям радять авторизуватися в Дії перед фіналом Нацвідбору на Євробачення-2025, щоб уникнути перевантаження під час голосування.
- Минулого року під час Нацвідбору відбулося перевантаження серверів через велику кількість запитів, що призвело до затримки оголошення результатів.
- Федоров зазначив, що голосування триватиме 30 хвилин.
В Україні ввечері 8 лютого розпочався фінал Нацвідбору на Євробачення-2025. Українці знову обиратимуть фаворита у Дії, а тому авторизуватися варто вже зараз.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.
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Українцям радять вже авторизуватися у Дії
Українцям порадили авторизуватися в Дії вже зараз, щоб не створювати додаткового навантаження й не витрачати час, коли голосування розпочнеться.
Федоров нагадав, що після виступу всіх фіналістів Нацвідбору розпочнеться голосування. Українці матимуть 30 хвилин, аби зробити свій вибір. Щоб проголосувати за свого фаворита, зайдіть у Дію, натисніть Сервіс та виберіть Опитування.
До речі, у застосунку також можна переглянути й сам Нацвідбір на каналі Суспільне Культура в розділі Розваги, Дія.ТV. All inclusive.
Нагадаємо, що під час тогорічного Нацвідбору на Євробачення у Дії стався масштабний збій. Українці так активно почали голосувати, що відбулося перевантаження серверів. Через це представників, хто представлятиме Україну, оголосили наступного дня.
Як згодом пояснив Федоров, була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Якщо у 2023 році під час голосування було 800 запитів за секунду, то у 2024 – 15 000 запитів.