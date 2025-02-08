Нацвідбір Євробачення-2025: українцям радять вже зараз авторизуватися в Дії

В Україні ввечері 8 лютого розпочався фінал Нацвідбору на Євробачення-2025. Українці знову обиратимуть фаворита у Дії, а тому авторизуватися варто вже зараз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Українцям радять вже авторизуватися у Дії

Українцям порадили авторизуватися в Дії вже зараз, щоб не створювати додаткового навантаження й не витрачати час, коли голосування розпочнеться.

Федоров нагадав, що після виступу всіх фіналістів Нацвідбору розпочнеться голосування. Українці матимуть 30 хвилин, аби зробити свій вибір. Щоб проголосувати за свого фаворита, зайдіть у Дію, натисніть Сервіс та виберіть Опитування.

До речі, у застосунку також можна переглянути й сам Нацвідбір на каналі Суспільне Культура в розділі Розваги, Дія.ТV. All inclusive.

Нагадаємо, що під час тогорічного Нацвідбору на Євробачення у Дії стався масштабний збій. Українці так активно почали голосувати, що відбулося перевантаження серверів. Через це представників, хто представлятиме Україну, оголосили наступного дня.

Як згодом пояснив Федоров, була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Якщо у 2023 році під час голосування було 800 запитів за секунду, то у 2024 – 15 000 запитів.