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      Науковий прорив: вчені знайшли ще один спосіб вбити рак

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      Вчені знайшли ще один спосіб вбити рак
      Вчені знайшли ще один спосіб вбити рак / tpr.org

      Американські генетики й біологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили, що ракові клітини можна знищити за допомогою стовбурових клітин.

      Про це пише портал EurekAlert!.

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      Дослідники зазначають, що новий метод терапії можна застосовувати для особливо агресивних форм захворювання.

      Вчені виявили, що кілька типів важких онкологічних захворювань супроводжує один симптом – порушення роботи ферменту, який відповідає за противірусну та протипатогенну активність клітин організму. Мова йде про порушення роботи РНК-залежної аденозіндезамінази.

      Терапія організму стовбуровим клітинам перезавантажили процес ферментації аденозіндезамінази в організмі. Наслідком цього є замороження і ремісія таких складних форм раку як лейкемія.

      Вчені знайшли ще один спосіб вбити рак
       Вчені знайшли ще один спосіб вбити рак

      Стовбурові клітини можуть допомогти людині навіть на термальних стадіях (останніх стадіях) раку. Вчені також зазначають, що до списку готових до знищення форм онкології потрапили рак печінки та рак молочної залози.

      Генетики запевняють, що редагування геному (сукупність генів) дозволить навчити стовбурових клітин боротися з захворюваннями ще швидше. У теорії це дозволить скоротити курс лікування тяжких хвороб до кілька тижнів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання дослідження
      Джерело: 24 Канал
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