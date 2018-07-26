Науковці знайшли зв'язок між сексом та сенсом життя: цікаве спостереження

Регулярний секс робить життя більш усвідомленим та надає йому більше сенсу. Він приносить такий ж результат, як творчість, пожертви чи подорожі.

Такий висновок зробили психологи з Університету Джорджа Мейсона в США, повідомляє Vice.

Дослід проводили на 152 студентах, яких науковці попросили впродовж трьох тижнів вести щоденник.

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За словами дослідників, на наступний день після сексу записи в щоденниках були позитивними. Більше того, учасники писали, що в житті з'явилося більше сенсу.

Почуття усвідомленості посилюється, коли людина задовольняє базову потребу в близькості з кимось. Часто гедоністичні задоволення і мотиви настільки ж важливі для якості життя, як і щось глибоке, значуще і таке, що приносить користь,

– додають науковці.

Вони також помітили іншу цікаву тенденцію – чим ближчими були люди у стосунках, тим сильнішим був позитивний ефект від сексу.

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