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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Науковці знайшли зв'язок між сексом та сенсом життя: цікаве спостереження

234 Читать новость на русском
Якість важлива
Якість важлива / Unsplash

Регулярний секс робить життя більш усвідомленим та надає йому більше сенсу. Він приносить такий ж результат, як творчість, пожертви чи подорожі.

Такий висновок зробили психологи з Університету Джорджа Мейсона в США, повідомляє Vice.

Дослід проводили на 152 студентах, яких науковці попросили впродовж трьох тижнів вести щоденник.

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За словами дослідників, на наступний день після сексу записи в щоденниках були позитивними. Більше того, учасники писали, що в житті з'явилося більше сенсу.

Почуття усвідомленості посилюється, коли людина задовольняє базову потребу в близькості з кимось. Часто гедоністичні задоволення і мотиви настільки ж важливі для якості життя, як і щось глибоке, значуще і таке, що приносить користь,
– додають науковці.

Вони також помітили іншу цікаву тенденцію – чим ближчими були люди у стосунках, тим сильнішим був позитивний ефект від сексу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Секс Психологія
Джерело: 24 Канал
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