"Дурилка картонна полізла до мікрофона": у Литві назвали Калінінград своїм, у Росії – істерика

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Калінінград – історично литовське місто, яке має повернути свою назву та зберегти останні сліди литовської культури. На цю заяву уже істерично відреагували у Росії.

Зокрема, представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова назвала Науседу "картонною дурилкою". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Польща та країни Балтії готові витратити 600 мільйонів євро на захист від диверсій Росії

У Росії закликали Науседу "вчити історію"

Гітанас Науседа різко відреагував на рішення Росії перейменувати музей класика литовської літератури Крістіонаса Донелайтіса у Калінінграді.

Він назвав це "черговою неприйнятною спробою переписати історію".

Попри те, що давніх жителів Малої Литви, яка нині є частиною так званої Калінінградської області, давно немає, останні сліди литовської культури там мають бути збережені. Як би Росія не намагалася, Караляучус ніколи не стане Калінінградом!

– написав Науседа в Х.

Такі висловлювання не припали до душі Захаровій. Обізвавши президента Литви "картонною дурилкою", вона закликала його вивчати історію.

"Чергова дурилка картонна полізла до мікрофона з вологими історичними фантазіями", – видала представниця країни-окупанта.

Підтримати її безглузді висловлювання вирішив також путінський посіпака Дмітрій Пєсков. Він заявив, що слова Науседи "показують територіальні домагання Вільнюса і виправдовують вживані заходи безпеки".