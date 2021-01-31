Навальний прагне вийти з в'язниці президентом Росії, – Ілля Пономарьов

Олексія Навального взяли під варту до 15 лютого. Після цього має відбутися суд, російському опозиціонеру загрожуватиме до 10 років ув'язнення. Ймовірно, політик ставить на те, аби вийти на волю та стати російським президентом.

Джерело: Obozrevatel

Повернення Навального до Росії – це найпростіший політичний розрахунок. Так вважає Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми.

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На думку політика, опозиціонер проаналізував, що для нього буде краще, а що гірше – залишатися на Заході або повернутися на батьківщину.

Думаю, на Заході шанси бути "дотравленим" у нього абсолютно не нульові. В'язниця у цій ситуації – місце абсолютно некомфортне, але безпечне,

– пояснив Пономарьов.

"Очевидно, він підвищує політичні ставки та робить заявку на те, аби вийти з в'язниці "Нельсоном Манделою", російським президентом", – додав він.

Чи стоїть хтось за Навальним

Пономарьов не впевнений, що за Навальним хтось стоїть. Проте він припустив, що опозиціонер може взаємодіяти з певними "вежами Кремля". Зокрема мовиться про ту, яку представляє Ігор Сечін.

Ігор Сечін – це колишній російський віцепрем'єр-міністр. Його часто називають другою за впливом людиною у Росії – після Путіна.

"Це не означає, що він (Навальний – 24 канал) є їхнім агентом. Це означає, що є інформаційна взаємодія. Можливо, двостороння", – зауважив колишній російський депутат.