Російський опозиціонер Олексій Навальний подасть судовий позов на прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Все тому, що раніше речник президента звинуватив опозиціонера у співпраці з ЦРУ.

Навальний сказав, що рідко подає судові позови на пропагандистів, однак цього разу це вже заява держслужбовця. Опозиціонер закликав Пєскова надати докази його співпраці з ЦРУ. Про це Навальний повідомив на своєму сайті.

Читайте також Я щось на зразок піддослідного кролика, – Навальний про свій стан після отруєння

Вимагаю опублікувати докази і факти, які вкажуть на "роботу із спеціалістами ЦРУ". По телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю,

– додав Навальний.

Що було раніше

В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що до свого отруєння вважає причетним Путіна. Інших версій того, що сталося, в опозиціонера немає.

Після цього прессекретар російського президента розповів, що Навальний співпрацює з ЦРУ.

"Мабуть, не пацієнт працює із західними спецслужбами, а вони працюють з ним. Так буде правильніше. Я навіть можу сказати конкретно – з ним у ці дні працюють спеціалісти ЦРУ", – підкреслив Пєсков.

Що відомо про отруєння Навального