Навальний подає в суд на Пєскова: причина
Російський опозиціонер Олексій Навальний подасть судовий позов на прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Все тому, що раніше речник президента звинуватив опозиціонера у співпраці з ЦРУ.
Навальний сказав, що рідко подає судові позови на пропагандистів, однак цього разу це вже заява держслужбовця. Опозиціонер закликав Пєскова надати докази його співпраці з ЦРУ. Про це Навальний повідомив на своєму сайті.
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Вимагаю опублікувати докази і факти, які вкажуть на "роботу із спеціалістами ЦРУ". По телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю,
– додав Навальний.
Що було раніше
В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що до свого отруєння вважає причетним Путіна. Інших версій того, що сталося, в опозиціонера немає.
Після цього прессекретар російського президента розповів, що Навальний співпрацює з ЦРУ.
"Мабуть, не пацієнт працює із західними спецслужбами, а вони працюють з ним. Так буде правильніше. Я навіть можу сказати конкретно – з ним у ці дні працюють спеціалісти ЦРУ", – підкреслив Пєсков.
Що відомо про отруєння Навального
- Навальному стало погано 20 серпня, коли він летів у літаку з Томська до Москви.
- Опозиціонера госпіталізували у місцеву лікарню. Він впав у кому. Згодом його перевезли у берлінську клініку "Шаріте".
- Німецькі медики заявили, що Навального отруїли хімічною зброєю "Новачок". Натомість у Росії лікарі стверджують, що опозиціонер отруївся миш'яком.
- 23 вересня активіста виписали з лікарні. Він вперше вийшов на прогулянку.
- Під час телефонної розмови з французьким президентом Еммануелем Макроном, Путін заявив, що Навальний сам себе отруїв.
- Макрона така заява російського лідера обурила.
- Депутат Держдуми В'ячеслав Володін сказав, що Путін врятував Навального.