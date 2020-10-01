Путін врятував йому життя, – російський депутат про отруєння Навального
У Держдумі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний працює на спецслужби західних країн. Мовляв, Німеччина не хоче співпрацювати з Росією у розслідуванні отруєння активіста саме тому, що все було інсценовано.
Отруєння Навального нібито інсценізували, щоб створити напругу в Росії під час визначення результатів виборів у Білорусі. Крім того, західні країни, мовляв, хотіли перешкодити Росії захистити суверенітет союзної держави. Про це заявив депутат Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє "Медуза".
Читайте також Це спроба вбити, – Макрон пояснив, чому саме Росія має пояснювати отруєння Навального
Навальний безстидник та негідник. Путін врятував йому життя. Якщо те, що з ним трапилося, було зрежисовано спецслужбами західних країн, тоді його заява вкладється в цю логіку. Його щиро рятували всі – від пілотів і лікарів до президента. Робити такі заяви може тільки непорядна людина,
– розповів Володін.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня в літаку з Томська до Москви російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано.
- Опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Російські лікарі не хотіли відпускати Навального на лікування у Німеччину, пояснюючи це тим, що він був "нетранспортабельним".
- Згодом Навального таки відпустили на лікування у берлінську клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю "Новачок".
- 23 вересня опозиціонера виписали з лікарні.
- Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що Навальний міг сам виготовити отруту і випити її.