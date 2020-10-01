У Держдумі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний працює на спецслужби західних країн. Мовляв, Німеччина не хоче співпрацювати з Росією у розслідуванні отруєння активіста саме тому, що все було інсценовано.

Отруєння Навального нібито інсценізували, щоб створити напругу в Росії під час визначення результатів виборів у Білорусі. Крім того, західні країни, мовляв, хотіли перешкодити Росії захистити суверенітет союзної держави. Про це заявив депутат Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє "Медуза".

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Навальний безстидник та негідник. Путін врятував йому життя. Якщо те, що з ним трапилося, було зрежисовано спецслужбами західних країн, тоді його заява вкладється в цю логіку. Його щиро рятували всі – від пілотів і лікарів до президента. Робити такі заяви може тільки непорядна людина,

– розповів Володін.

В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що до його отруєння особисто причетний президент Росії Володимир Путін. За словами опозиціонера, інших версій того, що сталося, у нього немає.

Що відомо про отруєння Навального