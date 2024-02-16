У 2021 році Байден попереджав Путіна про наслідки, якщо Навальний помре у в'язниці, – ЗМІ

Президент США Джо Байден у 2021 році попереджав про "руйнівні" наслідки для Росії, якщо Навальний помре у в'язниці. Американський лідер не конкретизував, що саме відбудеться, однак робив акцент на загрозі для Росії.

Байден попереджав Росію про наслідки 16 червня 2021 року в Женеві після двосторонньої зустрічі з Путіним. Тоді він не уточнив, що саме чекає на Росію у разі смерті ув'язнненого Олексія Навального, проте обіцяв, що наслідки будуть "руйнівними".

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Що Байден казав про Навального

У 2021 році президент США заявляв, що смерть Навального була б ще одним свідченням того, що Росія має дуже слабке або повну відсутність бажання дотримуватися основоположних прав людини.

Це було б трагедією. Це б не принесло нічого, крім погіршення відносин з усім світом і зі мною,

– говорив тоді Байден.

Байден попереджав кремлівського диктатора про можливі наслідки для його режиму.

Я сказав, що люди не будуть вірити президенту, якщо він не захищає права людей, і це питання завжди стоятиме на порядку денному. І ми будемо порушувати питання щодо Навального. Якщо він помре, то ця подія буде багато значити для країни,

– наголошував президент США.

Путін заперечував свою причетність до замаху

Після таких рішучих заяв Байдена, Путін відкинув всі припущення, що він може бути причетним до замаху на Навального. Йдеться про отруєння "опозиціонера" у літаку, яке сталося у 2020 році.

У нас немає такого звичаю – будь-кого вбивати. З людиною, яку ви згадали (Навальний – 24 Канал), звертатимуться не гірше, ніж із кимось іншим, хто перебуває у в'язниці,

– запевняв колись Путін.

Що відомо про смерть Навального