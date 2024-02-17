Поганий знак для режиму Путіна, – політолог сказав, яке значення має смерть Навального

16 лютого російські ЗМІ повідомили про смерть у колонії так званого опозиціонера Олексія Навального. Мовляв, причиною стала тромбоемболія.

У розмові з 24 Каналом політолог Тарас Загородній проаналізував ситуацію і пояснив, які загрози це несе для режиму Путіна.

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Поганий знак для Путіна

Владімір Путін готується до свого переназначення, тобто так званих виборів, які мають пройти у Росії вже в березні. Так, російська ЦВК відмовила у реєстрації так званому опозиційному кандидату Борису Надєждіну. Тепер стало відомо про смерть Навального.

"Смерть Навального – поганий знак для режиму. Бо ці дії говорять про його невпевненість і перехід до відкритих репресій. І це добре", – пояснив Загородній.

Він вважає, що Навальний був небезпечною особою для України. Мовляв, якщо б він опинився при владі, то міг імітувати примирення із Заходом в обмін на зняття санкцій.

"Тепер Заходу зрозуміло, що він (Путін – 24 Канал) "злетів з котушок", він йтиме до кінця і треба готуватися до війни, в тому числі в Європі. Це ще посилює протиріччя серед еліт. Вони пов'язували своє життя із Заходом, а не бути залежним від Путіна", – сказав політолог.

Американський Інститут вивчення війни назвав реакцію Кремля і росіян "приглушеною". Речник диктатора Дмітрій Пєсков згодом сказав, що Путіну доповіли і наразі проводять усі необхідні дії. Пройшло декілька незначних демонстрацій біля пам'ятника політичним в'язням, але за масовістю слідкували російські правоохоронці.

"Реакція Путіна не має значення. Режим боїться елементарних карткових опозиціонерів. Вони впевнені, що "перемагають". Це підкреслює, що вони дмухають на воду і не хочуть неочікуваностей. Саме тому вбили Навального під час Мюнхенської конференції", – додав Загородній.

Що відомо про смерть Навального: основне