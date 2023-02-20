Навальний змінив позицію щодо Криму: Клімкін пояснив справжню мету його заяви

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який залишився єдиним публічним конкурентом Владіміра Путіна та нині перебуває за ґратами, опублікував 15 принципів своєї політичної платформи. Він відчув наближення поразки Путіна й почав готуватись до виборів.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, частина російських еліт хоче працювати з Навальним, бо відчуває, що наближається новий етап.

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Навальний готується до виборів

Павло Клімкін переконаний, що нова заява Олексія Навального щодо того, як Росія існуватиме після поразки у війні та необхідності повернути Україні всі окуповані території означає те, що він зрозумів серйозність звинувачень Владіміра Путіна та хоче вступити у виборчі перегони.

Я вважаю, що він відчуває смажене і що частина російських еліт хоче його використати, а він хоче використати їх. Він відчуває зараз можливість, оскільки бачить, що є новий етап та динаміка війни та загалом міжнародних відносин,

– сказав Клімкін.

Ексміністр МЗС додав, що Навальний розуміє, що Путіна звинувачують у злочинах проти людяності, тож він буде підвищувати ставки.

Що означає програма Навального

Павло Клімкін пояснив, що не варто прискіпливо оцінювати 15 пунктів програми російського опозиціонера, бо вона має на меті більше показати Європі, що загалом є достатньо відомий Навальний, який бореться з корупцією та має прийнятну позицію щодо міжнародних справ.

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Надалі, за словами Клімкіна, Навальний розраховує на міжнародну підтримку з вимогами його звільнення з в'язниці, а потім він матиме шанс повернутись в політику та взяти участь у виборчих перегонах.

Давайте не починати детально аналізувати, що він каже. Він зараз буде казати всім те, що вони хочуть почути, і Заходу в тому числі. Що він буде робити потім – подивимось, але він хоче зробити із себе реального кандидата на президентські вибори,

– сказав Клімкін.

До слова, Олексій Навальний опублікував принципи своєї політичної платформи, які передбачають визнання Росією кордонів України 1991 року. Він зазначив, що Росія повинна припинити агресію проти України та "дати можливість розвиватись так, як бажає її народ". Також Навальний хоче шукати прийнятні шляхи компенсації збитків Україні разом із США, ЄС та Великою Британією.

При цьому опозиціонер вважає, що після російської поразки потрібно зняти з неї санкції, щоб частину доходів з продажу нафти та газу спрямувати на компенсації.

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