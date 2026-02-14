Зеленський відверто сказав, чи не боїться бути отруєним, як Навальний

Виявилося, що опозиціонера Олексія Навального таки вбили. Володимир Зеленський чесно відповів, чи боїться повторити його долю.

Остаточна експертиза показала, що російському опозиціонеру Навальному "допомогли" померти у в'язниці. В організмі політика знайшли епібатидин – небезпечний токсин отруйних жаб-дротиків, передає 24 Канал.

Як Зеленський відреагував на звістку про отруєння Навального?

Під час пресконференції у Мюнхені у Володимира Зеленського поцікавилися, чи не боїться він того, що Путін може використати ті самі токсини проти нього, і що Захід має зробити, аби цього не допустити.

Це дуже складне питання. Я не знаю, що буде завтра. Ми кожного дня боремося і продовжуємо цю боротьбу за виживання. Я не думаю про себе. Ми втратили вже велику кількість людей,

– відповів президент.

Він додав, що у нього немає часу думати про Путіна та його отруту.

Нагадаємо, що Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція у спільній заяві наголосили, що згідно з лабораторними дослідженнями, Олексій Навальний помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі. Навальний помер, перебуваючи у в'язниці. Це означає, що Кремль мав можливість вбити його цією отрутою.

Що відомо про замахи на Володимира Зеленського?