Навального знову судять у Москві: у чому суть нової справи

Олексія Навального 5 лютого знову судять у Москві. З СІЗО вже засудженого на 3,5 роки опозиціонера привезли для розгляду справи про образу ветерана. Російському правосуддю не заважає працювати навіть приїзд у цей день до столиці головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Джерело: "Дождь"

Навального звинувачують у наклепі на ветерана.

До теми Навального потрібно негайно звільнити, – Байден

У чому суть справи

Учасник Другої світової війни брав участь й зйомках на підтримку змін до конституції Росії. Ці правки дозволяють Володимиру Путіну балотуватись у президенти ще 2 рази. Опозиціонер назвав людей на відео "зрадниками" та "холуями".

Навальний попросив про перерву у засіданні

Навальний після прибуття до суду попросив про перерву, адже не мав змоги ознайомитись з матеріалами справи.

На це служителі Феміди дали опозиціонеру годину, хоча у справі – 5 томів документів. Перед цим суддя здивувалась, оскільки справа начебто "лежить" ще з серпня.

Знаєте, з серпня я був трохи зайнятий,

– відреагував Навальний.

Також політик попросив дозволити зйомку ЗМІ судового засідання. На це суддя відповіла, що у залі повно журналістів. Проте, зауважив підсудний, у жодного з представників медіа немає камери.

"Це ж піарівський процес, Кремлю потрібні заголовки "Навальний звів наклеп на ветерана", – апелював опозиціонер.

Потерпілий – 94-річний Ігнат Артеменко

Участь у судовому засіданні через відеозв'язок бере і потерпілий – 94-річний ветеран Ігнат Артеменко. Чоловік нещодавно переніс операцію і є в масці. Сам Навальний назвав це знущанням над людиною, а його родичів звинуватив у намаганні заробити гроші.

Я дивлюся і реально мені противно, мало того що ви цю нещасну людину, яка в безпорадному стані, використовуєте як ляльку, маску почепили, клопочу, щоб йому дали хоча б лягти і зняли маску. Ви знущаєтесь над 95-річним чоловіком, просто знущаєтеся,

– сказав Навальний.

На засідання прибули іноземні дипломати

Зазначимо, що на засідання прибули представники французького та британського посольств. Дипломат з Британії залишився на процесі і зазначив, що на це має право згідно з законодавством.

У МЗС Росії вже знайшли, що відповісти. Начебто, і Франція, і Британія вирішили висловити свою підтримку ветерану.

Що відомо про попередній вирок Навальному?

3 лютого Олексію Навальному 3 лютого Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". З 3,5 років опозиціонер пробуде в колонії загального режиму 2 роки 8 місяців, оскільки певний час він вже був під домашнім арештом.