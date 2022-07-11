В Україні студенти розпочнуть навчання раніше: коли та кого стосуватимуться зміни

Попри російську воєнну агресію, Україна не планує скасовувати новий навчальний рік. Планується, що він розпочнеться традиційно – 1 вересня. Проте для студентів вишів навчальний процес може початися навіть раніше. Кого це стосується – читайте в матеріалі 24 каналу.

24 червня на засіданні уряду було ухвалено низку важливих рішень щодо нового навчального року в умовах воєнного стану, що діє в Україні з 24 лютого 2022 року.

Вступна кампанія-2022 Графік тесту, що буде замість ЗНО

Перший дзвоник та початок навчання

Чиновники постановили, що перший дзвоник 2022 має відбутися 1 вересня. Також уряд рекомендував вишам почати навчання раніше – 15 серпня. Ба більше, новий навчальний рік має пройти у режимі онлайн, на відміну від минулого, який через початок великого російського вторгнення довелося завершувати дистанційно.

Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов'язане з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях,

– п рем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підготовку до нового навчального року.

Чому "рекомендував"

Згідно з законом, українські виші є автономними та самоврядними, а тому остаточне рішення про початок навчального року в кожному вітчизняному виші має ухвалювати безпосередньо його керівництво.

Таким чином в університетів є можливість власноруч будувати план та календар, а чи скористаються вони нею – питання відкрите та індивідуальне.

Вступна кампанія-2022 Що треба знати про тест, який буде замість ЗНО

Наразі більшість вишів ще не визначились з датою початку навчального процесу, адже більше переймаються вступною кампанією (вона цього року буде особливою – замість профільних ЗНО абітурієнти складатимуть уніфікований та спрощений мультипредметний тест, а тому у вступних комісіях у вишах буде значно більше роботи), проте незабаром на сайтах навчальних закладів має з'явитись офіційна інформація – чи згодні вони з базовими датами, які запропонували чиновники.

Чому так не робили раніше

Попри очевидне пояснення – "війна", є і дещо "складніша" відповідь.

У демократичних суспільствах все має бути згідно з законом. У червні 2022 року народні депутати внесли зміни у закон "Про освіту", які дозволили визначення Кабінетом Міністрів під час воєнного стану тривалості навчального року, дати його початку та/або закінчення.

Відповідно до цих змін, уряд і ухвалив рішення рекомендувати почати вишам навчальний рік на 2 тижні раніше.

Чи всі студенти починають навчання одночасно

Уряд пропонує зробити початок навчального року-2022/2023 1 вересня тільки для першокурсників, а також для студентів перших курсів магістратури. Для решти студентів рекомендована дата початку навчання – 15 серпня 2022 року.

Офлайн чи онлайн

Планується, що навчання розпочнеться в офлайновому форматі, проте все може змінюватися в залежності в безпекової ситуації.

Україна переходить на офлайн-навчання з першого вересня. Це буде можливо в тих регіонах, де буде безпечно. Зараз під час робочих поїздок перевірятимемо готовність навчальних закладів,

– заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко про особливості підготовку до нового навчального року в умовах воєнного стану.

Наразі працівники ДСНС перевіряють навчальні заклади та території біля них на наявність вибухонебезпечних предметів. Шляхи евакуації мають бути заздалегідь продумані та позначені. У кожного навчального закладу має бути обладнане укриття для всіх, хто бере участь в освітньому процесі. Створюються запаси води та медикаментів, проводяться тренування. Також розглядається варіант проведення лекцій та семінарів в укриттях. Ось такі реалії нового навчального року.

Що буде із ЗНО та новий мультипредметний тест – дивіться відео: