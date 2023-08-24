Навчання українських пілотів на F-16: коли США планують почати

США планують почати навчання українських пілотів на F-16 у вересні. Припускають, що воно триватиме близько 4 – 5 місяців.

Про це заявив американський чиновник на правах анонімності. Офіційно повідомити щодо початку навчань Пентагон може згодом.

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Коли можуть почати навчання

Представники Міноборони США минулого тижня заявили, що навчання українських пілотів на винищувачах розпочнуться, коли країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу в цьому питанні. Проте зараз підхід до початку навчань почали переглядати. Тепер пілоти ЗСУ проходитимуть навчання і в США, як тільки Україна їх визначить.

Проте поки незрозуміло, чи будуть США спочатку готувати бійців Повітряних сил для європейських програм, як планувалося раніше, чи створять додаткову групу. Очікується, що остаточне рішення у Пентагоні оголосять до Дня Незалежності – 24 серпня.

Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні,

– заявив американський чиновник.

За попередніми оцінками, навчання можуть тривати протягом чотирьох – п'яти місяців.

Три країни погодилися передати F-16

Наразі вже три країни офіційно заявили, що передадуть винищувачі F-16 Україні – це Нідерланди, Данія та Норвегія. Це підтвердив Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві.

Поки складно говорити, яку кількість винищувачів отримає Україна. Офіційно про кількість заявили лише Нідерланди – 42 літаки. Проте ця цифра може змінитися.

Данія та Норвегія не оголошували, яку кількість літаків передадуть на озброєння України. Втім Зеленський заявив, що вдячний за кожну одиницю зброї, яку надають партнери. Під час спілкування з журналістами він загадково прокоментував питання про кількість винищувачів, сказавши: "З чого ви взяли, що буде мало? Подивимось".