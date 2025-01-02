Що дозволило скоротити термін підготовки пілотів на F-16: у Міноборони розповіли

Терміни підготовки пілотів на американських винищувачах F-16, які надали Україні партнери, зменшили майже на три місяці. Це дозволило забезпечити важливу оперативну перевагу в повітрі.

На цьому наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АрміяІнформ.

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Яке рішення посприяло закінченню навчання

За словами українського посадовця, особливу увагу у рамках програми НАТО DEEP зосередили на підготовці військових пілотів.

Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці,

– розповів Мельник.

До слова, напередодні у британському посольстві розповіли, що 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

Зазначено, що інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.