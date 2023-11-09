Яку версію F-16 відправили Нідерланди у Румунію для навчання пілотів: у ЗМІ пояснили

Нідерланди відправили 5 винищувачів F-16 у навчальний центр у Румунії, де навчатимуть українських пілотів. Зокрема, наші льотчики тренуватимуться на навчально-бойових моделях винищувачів.

Мовиться про винищувачі типу F-16 Block 20 MLU. Вони є модернізованими літаки, які повноцінно повторюють моделі літаків F-16, які застосовують у бойовому чергуванні.

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Навчально-бойові літаки F-16 приземлилися у Румунії

Румунські журналісти показали номери нідерландських винищувачів F-16, що прибули у країну для навчання українських пілотів. Так, п'ять літаків приземлилися на авіаційній базі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце".

За словами авторів матеріалу, в Румунію прибув варіант винищувача – Block 20 MLU, який можна порівняти з Block 50/52. Ці сучасні винищувачі, випущені між 1986 і 1991 роками, є відносно новими версіями F-16.

Журналісти помітили, що з винищувачів зняли відмітні знаки військово-повітряних сил Нідерландів. Вони також припустили, що в майбутньому ці літаки F-16 може отримати Україна.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії запропонувало українським пілотам 86-ту авіабазу, навчальні заклади та підтримку. До того ж Нідерланди надали літаки F-16, а компанія Lockheed Martin розширила свою допомогу, надавши інструкторів і послуги з технічного обслуговування.

Ігнат пояснив, чому до Румунії прилетів саме цей тип літаків

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що Нідерланди входить до переліку країн, які хочу мати у своєму арсеналі літаки F-35. Тому для того, щоб отримати нові винищувачі, потрібно звільнити місце від старих.

Відповідно та техніка й озброєння, які вже наявні у них, мабуть, будуть переходити у ті країни, які бажають отримати F-16. Та ж сама Словаччина, Україна, Румунія, яка буде мати центр, і там треба ці літаки,

– сказав він.

Ігнат наголосив, що літаки F-16, які зараз прибули в Румунію, є навчально-бойовими. Зокрема, це двомісні повітряні судна, де інструктор з льотчиком керують літаком і виконують навчальні завдання в повітрі.

Наостанок речник підкреслив, що подібних літаків, які відправили Нідерланди в Румунію, не так багато, як бойових. Тому такий навчально-бойовий літак, за його словами, потрібен саме для українських пілотів.