Навчання Росії в Чорному морі: Україна звернулася до ОБСЄ

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні Україна нагадала про військові навчання Росії у Чорному морі. Зокрема відпрацювання російських корабельних ударних та десантних груп.

До проблеми привернув увагу очільник української місії при Організації з безпеки й співробітництва в Європі Євгеній Цимбалюк. Він зазначив, що під час нарощення військових сил Росії біля кордону України – вони також поширили ескалацію на морі.

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Навчання у Чорному морі

"Російський флот 26 січня розпочав військові навчання в Чорному морі. Залучені фрегати, патрульні, ракетні та десантні кораблі, тральщики", – заявив Цимбалюк.

Він підкреслив, що не розуміє, які завдання вирішують військові кораблі в складі десантних та ударних груп. Водночас повідомив, що Росія й далі розміщує на території окупованого Криму "непропорційну кількість систем озброєння, у тому числі ядерних, що ще більше підриває європейську безпеку".

Російські сили поблизу України

За словами Цимбалюка, Кремль робить це, аби посилити напругу та залякати український народ. Крім того, очільник делегації нагадав про теперішню ситуацію з військами Росії на кордоні нашої держави та наголосив, що їхнє розміщення немає жодних обґрунтованих причин.

На східному кордоні України знаходиться понад 106 тисяч регулярних і добре навчених військовослужбовців. Також 1500 танків, 3600 бойових броньованих машин, понад 2000 артилерійських систем,

– констатував дипломат.

Цимбалюк закликав забезпечити прозорість військових навчань поблизу північного кордону України. Зокрема шляхом добровільних брифінгів.

Озброєння бойовиків на Донбасі

Очільник делегації окрему увагу привернув до озброєння Росією своїх військових на окупованих територіях України. Він заявив, що пропозиція провладної російської партії стосовно офіційного постачання військової техніки та боєприпасів на окупований Донбас "лише підтверджує, що такі постачі ніколи не припинялися".

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НАТО у Чорному морі: останнє

Через нарощування російських військ на кордоні з Україною канадський фрегат "Монреаль" відправили до Чорного моря. Зазначається, що він братиме участь в операції з метою підтримки дій НАТО.

Водночас Іспанія також вирішила відправити військові кораблі у Чорне море для підтримки НАТО. У Мадриді наголосили, що Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому Альянс захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до нього.

Крім того, 27 січня розвідувальні літаки НАТО патрулювали над Чорним морем. За даними відкритих систем відстеження руху літаків, вони облетіли берег окупованого Криму.

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