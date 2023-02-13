Українські воїни розпочали навчання на танках Leopard-2 у Німеччині

Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.

Про це повідомила речниця Міністерства оборони Німеччини. Навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.

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Навчання має завершитися до кінця першого кварталу, щоб передача танків була "синхронізована" з цим.

25 січня уряд Німеччини схвалив рішення надати Україні танки Leopard 2 для двох батальйонів. На першому етапі країна хоче передати 14 танків. Решта машин мають приїхати від країн-партнерів.

Крім того, є програми навчання українських солдатів, які вже розпочалися в Німеччині на бойовій машині піхоти Marder.

Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників.

Що відомо про терміни навчань