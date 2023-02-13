Українські воїни розпочали навчання на танках Leopard-2 у Німеччині
13 лютого 2023, 16:11Читать новость на русском
Джерело:Tagesschau
Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.
Про це повідомила речниця Міністерства оборони Німеччини. Навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.
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Навчання має завершитися до кінця першого кварталу, щоб передача танків була "синхронізована" з цим.Важливо! 25 січня уряд Німеччини схвалив рішення надати Україні танки Leopard 2 для двох батальйонів. На першому етапі країна хоче передати 14 танків. Решта машин мають приїхати від країн-партнерів.
Крім того, є програми навчання українських солдатів, які вже розпочалися в Німеччині на бойовій машині піхоти Marder.
Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників.
Що відомо про терміни навчань
- Раніше в Німеччині повідомили, що ЗСУ навчатимуть упродовж 6 – 8 тижнів. За цей час українські захисники опанують основи управління складною системою озброєння, а також відпрацюють взаємодію бойових танків Leopard та бойової машини піхоти Marder.
- За словами військовослужбовців, за короткий час можна навчити лише основам, позаяк зазвичай підготовка триває кілька років.