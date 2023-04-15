Чи може Росія загрожувати Японії на тлі навчань Тихоокеанського флоту: аналіз ISW

Напередодні Росія оголосила про навчання Тихоокеанського флоту. Аналітики вивчили ситуацію та висловили припущення, чи може країна-агресорка загрожувати Японії.

Як зауважили в Інституті з вивчення війни, Кремль може мати певну мету цих навчань. Ними ворог, імовірно, спробує стримувати подальшу підтримку Японією України напередодні зустрічі G7. Нагадаємо, що вона запланована на 19 – 21 травня.

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Для чого навчання флоту

14 квітня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що під час них буцімто:

відпрацьовуватимуть методи запобігання розгортанню сил противника у південній частині Охотського моря;

також відпрацьовуватимуть методи відбивання висадки десанту на південні Курильські острови та Сахалін.

В Інституті зауважили, що це два сигнали для Японії. Адже ця країна претендує на частину архіпелагу, який наприкінці Другої світової війни захопив Радянський Союз.

Кремль, ймовірно, попереджає Японію про наслідки подальшої підтримки України. Про це, за даними Інституту, свідчить розміщення батареї ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон" на острові Парамушир. Він розташований на північній частині окупованих Росією японських Курильських островів.

Військову присутність у північній частині Тихого океану Росія може використовувати для посилення побоювань можливої військової ескалації у відносинах з Японією. Таким чином Кремль планує запобігти подальшій підтримці Токіо Києва під час зустрічі "Великої сімки", запланованої у Хіросімі.

Укладачі звіту зауважили, що Росія використовує подібні інформаційні операції та демонстративні дії проти Заходу. Вони спрямовані на те, щоб партнери не надавали Україні необхідну військову допомогу. В інакшому випадку на них очікує ескалація. Але, підкреслюють в Інституті, "ці зусилля ніколи не передвіщали жодної реальної ескалації".

Чи загрожують навчання Японії

На думку укладачів звіту, наразі військо Росії не може загрожувати Японії. В Інституті нагадали, що раніше повідомляли про важкі втрати під Вугледаром наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Їх зазнали підрозділи 40-ї та 155-ї морських піхотних бригад Тихоокеанського флоту. Цікаво, що за минулий рік 155-а бригада відновлювалася цілих 8 разів.

Тож укладачі звіту зазначають, що, ймовірно, Тихоокеанському флоту не вистачає наявної бойової потужності в регіоні. Тож він не зможе зайняти позицію, яка б дійсно загрожувала Японії. Або бодай ту, яка б переконала Китай, що флот – рівноправна військова сила.

Росіяни зняли пропагандистський ролик про навчання: дивіться відео

До слова, у Росії вже показали, як сили Тихоокеанського флоту почали відпрацьовувати ту саму підготовку. Черговий пропагандистський ролик, який мав би показати всю велич і міць російського війська. Нам показали якийсь десяток бійців у новенькій формі, а також спроби достукатися до "безодні". Дивіться самі.