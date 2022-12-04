У Чехії почалися навчання для українських військових: залучать до 4 тисяч захисників

Українські військовослужбовці вже проходять підготовку на військовій базі Лібава під керівництвом чеської армії. Загалом за п'ять послідовних ротацій там навчатимуться до 4 тисяч бійців.

Точну кількість та час прибуття військовослужбовців не розголошують з міркувань безпеки. Навчання планують проводити до кінця наступного року.

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Українські військові прибули у Чехію на навчання

Начальник Генерального штабу чеської армії генерал Карел Ржека розповів, що українські військовослужбовці вже прибули у військовий район Лібава для проведення запланованих навчань.

Українські військовослужбовці перебувають у Чехії для проведення навчань з оперативної сумісності, які уряд схвалив 9 листопада. Вони допомогли підготуватися до безперервних навчань, які зараз розпочинаються відповідно до мандату, прийнятого чеським парламентом,

– зауважив директор з комунікацій Міністерства оборони Давід Яреш.

Голова руху "Триколор" Зузана Маєрова Заградникова також розповіла про українських воїнів у Чехії.

"Я поспілкувалася з мером та кількома мешканцями села Лібава, які написали мені вчора (1 грудня – 24 канал) ввечері. Вони підтверджують, що українські війська перебувають там вже понад тиждень", – написала політикиня.

Однак голова Лібави Степанка Тіча спростувала цю інформацію.

"Пані Маєрова дійсно розмовляла зі мною, але я сказала їй, що в муніципалітеті Лібава цих солдатів немає. Якщо щось подібне відбувається, то це може бути на військовому полігоні Лібава, який не підпадає під нашу юрисдикцію", – заявила Тіча.

У Міноборони кажуть, що з міркувань безпеки не можуть коментувати деталі, тобто вказувати точну кількість або дату прибуття військових.

Навчання планують проводити до кінця наступного року. загалом відбудуться 5 чотириденних сесій, у кожній з яких можуть взяти участь до 800 військовослужбовців. Вартість проєкту становить приблизно 975 мільйонів чеських крон.

ЄС 17 жовтня схвалив проведення підготовки українських військовослужбовців на своїй території. Більша частина країн-членів Євросоюзу вже висловили свою зацікавленість в участі.

"Тренування українських воїнів – це великий досвід для чеської армії. Вони матимуть свіжу інформацію безпосередньо з поля бою, а також отримають дані про тактику і стратегію як українських воїнів, так і їхніх супротивників", – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.