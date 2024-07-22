Вуличні бої, штурми, зачистка: кадри з навчань українських воїнів в країнах НАТО

Від початку повномасштабного вторгнення вишкіл за програмами НАТО вже пройшли понад 6 тисяч українських прикордонників. Сьогодні ж у країнах Альянсу перебуває кілька сотень військових.

На навчаннях атмосфера справжньої війни: від вуличних боїв до штурмів. У розпорядженні українців кваліфіковані інструктори, сучасні тренувальні центри та спорядження, інформує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Навчання українських військових в країнах НАТО

Під час навчання українських прикордонників у країнах НАТО усі заняття максимально наближені до умов реальних бойових дій. Тактична медицина не є винятком..

Військових навчають надавати першу медичну допомогу своїм пораненим під час штурмових дій з побратимами під наглядом інструкторів. На щастя, кров та поранені не є справжніми.

Назначались поранені з-поміж наших військовослужбовців. Дуже сподобалось, що запрошували акторів, їм накладали грим. Також була людина, які навіть загримували ампутацію кінцівки,

– прокоментував прикордонник

Начальник відділу спеціальної підготовки Анатолій Дорошець розповів, що підготовка проводиться за різними напрямками: загальновійськова, індивідуальна, тобто для командирського складу (сержанти, головні сержанти рот, командири взводів, командири рот), водолазна та мінна.

Кадри з навчань / скриншот з відео

Крім цього, прикордонників готують до вуличних боїв. НАТО підготувало для навчань забудовані міста з кварталами та будівлями різного типу.

Там нас навчили як правильно заходити в приміщення, як просуватися по місту, як працювати в міських умовах. Це були і штурмові дії і дії зачистки,

– повідомив прикордонник Іван Бачинський.

За словами прикордонників, іноземцям часто доводиться адаптувати свої програми під потреби українців. Інструктори дослухаються до порад наших військових та надають їм усі можливості для якісних тренувань. Країни-партнери дають використовувати майже всю свою навчально-матеріальну базу.

Є багато країн, які екіпірують хлопців, дають все необхідне, щоб вони потім із собою це все забрали і використовували в бойових діях, в повсякденному житті. Навчально-матеріальна база не розбита російськими ракетами, не понівечена, вона відповідає тим нормам, нашим вимогам, які нам потрібні,

– зазначив начальник відділу спеціальної підготовки Анатолій Дорошець.

Також він додав, що країни-партнери також багато чого вчаться в українців. Інструктори цінують рівень підготовки прикордонників. Наші хлопці допомагають іноземним колегам набиратись досвіду, адже більшість інструкторів не брали участь у бойових діях.

Після завершення навчання українських військових проводжають додому зі сльозами на очах, адже розуміють, що вони повертаються на війну. Їм видають свідоцтва та встають у живий коридор, по якому прикордонники вирушають в дорогу.

Всі за нас переживають, всі бажають швидкої перемоги. Навіть деякі казали, що після закінчення контракту на їх батьківщині, вони приїдуть допомагати нам,

– зауважив прикордонник Олексій Будько.