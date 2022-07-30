Коли починається навчання в Італії для студентів і школярів

Від війни та геноциду, що його розв'язали в Україні росіяни, наразі рятуються в Італії понад 120 тисяч українців, з них – понад 40 тисяч дітей. Зовсім скоро вони підуть на навчання до місцевих шкіл та університетів. Про особливості навчального процесу в Італії – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Українці в Італії

Українські біженці в Італії отримують свідоцтво "тимчасово переміщеної особи". Воно дає право на перебування в країні на рік з можливістю продовження, соціальний захист, а подекуди – безоплатний проїзд, право на роботу, лікування та освіту.

Читайте Фінансова підтримка українських біженців: Італія збільшила бюджет для виплат

Українські діти можуть безкоштовно навчатись в італійських школах та деяких вишах.

Більшість університетів в Італії розробили процедури, що можуть звільнити українців від сплати за навчання. Наприклад, Пармський університет зарезервував для українців 10 місць на академічний рік 2022/2023 – вони отримають грант на 3500 євро + 500 євро на харчування, їм також покриють проживання у гуртожитку. Найголовніше – заявку необхідно було подати до 1 серпня 2022 року.

Також в Італії діють дві стипендіальні програми (CRUI та DSU), завдяки яким українські студенти зможуть навчатися безоплатно. Втім, їх кількість обмежена.

Також багато італійських університетів надають українцям права відвідування лекцій на правах "вільних слухачів". Мови викладання у вишах – італійська та англійська.

Система освіти

В Італії є кілька шкіл – початкова (scuola primaria) та середня, остання поділяється на дві – scuola secondaria di primo grado та Dell'istruzione secondaria. Навчання починається з 6 років і може тривати 13. До 16 років навчання – обов'язкове.

У віці 14 років діти складають іспити, після яких починається спеціалізація навчання.

Важливо Чим зайнятися українським дітям у Римі влітку

За підсумками тестування діти вступають до ліцею (ліцеї мають різні напрямки – класичний, науковий, лінгвістичний, артистичний, гуманітарний, музично-хореографічний), технічного інституту (економічний, гуманітарний, технічний, юридичний, туристичний), інституту професійної підготовки або художнього інституту.

Після завершення середньої школи діти складають державний іспит та офіційно стають або абітурієнтами або йдуть працювати у разі провального результату.

На відміну від України культу вищої освіти, який подекуди перетворився у гонитві за дипломом заради диплома, в Італії як такого нема, як нема й зверхнього ставлення щодо робітничих професій, адже праця людини у будь-якому разі заслуговує на повагу.

Коли починається навчання в школах

В Італії не існує "1 вересня", тобто чітко зафіксованого дня початку навчання. До речі, хто не знав, "1 вересня" – це радянська традиція, вигадана в часи Сталіна, як, між іншим, і "Дід Мороз".

Навчання в італійських школах починається не одночасно – в різних регіонах країни це можуть бути свої дати.

Як правило, дата початку навчання припадає на першу половину вересня, приблизно 5 – 15 вересня. Навчальний рік в Італії складається з двох семестрів і триває до середини червня.

Навчання починається о 8 ранку або о 8:30. Уроки тривають по 50 – 60 хвилин. Перерви (Ricreazione) по 10 – 15 хвилин.

Навчальний процес доволі інтенсивний і швидкоплинний, як правило – навчання завершується ще до обіду, тому у багатьох італійських школах немає їдалень. Італія – традиційна країна, де велику роль відіграє сім'я, а тому обід вдома є звичайною практикою.

Але якщо школою проводяться додаткові заняття – Doposcuola (танці, музика, спортивні секції) або діють кілька варіантів розкладів, тоді вона працює до 16:00 – 16:30 та готує дітям комплексні обіди.

До теми Італія надала українським біженцям цікаву можливість

В італійських школах вчаться і по суботах, це якраз і дозволяє рано завершувати уроки та їсти вдома. Втім, є й інший варіант – settimana corta тобто "короткий тиждень".

Коли починається навчання у вишах

Єдиної дати початку навчання в італійських університетах немає. Зазвичай це вересень, жовтень або навіть початок листопаду.

Наприклад, в університеті Флоренції академічний рік почнеться 12 вересня 2022 року, у найстарішому діючому університеті планети – Università di Bologna – 19 вересня 2022 року, у Міланському політехнічному та Падуанському університетах новий навчальний рік стартує 1 жовтня 2022 року.

У самому виші може бути кілька дат початку навчального року – в залежності від програми. Ба більше – деякі виші Італії (наприклад, провідний римський університет та найрейтинговіший вищий навчальний заклад країни Sapienza) досі не знають дату початку академічного року-2022/2023.

Втім, не так і важливо. І ось чому.

Це зайвий раз підкреслює певну анархічність вищої освіти в Італії, втім, такий підхід перевірений століттями. У цій країні від студента не будуть вимагати відвідування й навіть домашнього завдання – саме так успішно працюють найстаріші університети світу.

Розплата, як правило приходить під час сесії, їх в італійських вишах аж 3. Ось там вже професура бере реванш, адже екзаменаційних білетів в італійських університетах також немає, а тому ганяють по всій програмі й навіть більше. До речі, навчання в італійських університетах завершують та отримують дипломи, дай боже, 30% студентів.

Що буде із ЗНО та новий мультимедійний тест: дивіться відео