Навчання онлайн чи офлайн: до чого готуватися школярам в Україні

1 вересня 2022 року в Україні розпочнеться новий навчальний рік – мільйони дітей підуть до школи. Про особливості нового навчального року 2022/2023 в Україні читайте в матеріалі 24 каналу.

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, оскільки воєнна агресія Росії триває та набула ознак війни на виснаження чи не головним завданням для країни є максимально можливе відновлення "нормального життя" для громадян. Одним з таких завдань є організація процесу навчання для українських дітей.

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Завдання це дуже непросте. Внаслідок воєнних дій та злочинів росіян було знищено або пошкоджено десь 20% вітчизняних навчальних закладів.

Наразі понад 20% українських територій перебувають в російській окупації. Від ворожих обстрілів не захищений жоден регіон України, що доводять обстріли Львівщини, коли російські снаряди вибухали буквально за кілька кілометрів від кордону з Польщею (членом ЄС та НАТО).

Внаслідок воєнних дій понад 12 мільйонів людей залишили свої домівки – деякі поїхали за кордон, дехто – залишились в Україні, але у більш безпечних місцинах як внутрішньо переселені.

1 вересня 2022 року діти цих людей, зокрема – 400 000 першачків – мають піти до школи, причому – в прямому сенсі слова. Кабмін і Президент на цьому наполягають, тобто наполегливо рекомендують.

Дистанційне навчання

З початком воєнних дій офлайнове навчання в школах було зупинене, оскільки українські навчальні заклади стали одними з улюблених цілей росіян. Втім, навчальний процес зупинено не було й уроки відбувалися у режимі онлайн.

Дистанційне навчання у ZOOM стало вимушеним, але єдино можливим кроком. Про його результати експерименту особливо не говорять, але бажання повернути дітей за парти говорить само за себе.

За яких умовах можливе офлайн-навчання у школах

Головною вимогою є питання безпеки навчального процесу. Цим будуть опікуватись у ДСНС та у військово-цивільних адміністраціях. Ба більше – планується розробити індивідуальний підхід до кожної школи, тобто відповідні рішення будуть ухвалюватись у ручному режимі.

Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов'язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях, – Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 24 червня коментує підхід до поновлення навчального процесу в Україні.

Класи плануються по 30 осіб, у прифронтових районах – не більше 20, щоб дітей у разі повітряної тривоги чи іншої загрози можна було ефектно евакуювати.

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У школах мають бути укриття або бомбосховища. Для невеликих шкіл допускається, щоб укриття було поруч.

Де в Україні відкриються школи у новому навчальному році

Станом на початок липня 2022 року активні бойові дії нині точаться у Харківській, Запорізький, Херсонській, Донецькій та Луганській областях, наразі прифронтовими є Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська області. Вони зазнають не лише ракетних обстрілів, але артилерійських. Також від російської артилерії і мінометів страждають прикордонні Сумщина і Чернігівщина. В окупації наразі перебувають Крим, майже вся Донецька та Луганська області, а також частина Херсонщини, окремі території Харківської та Запорізької областей.

У наступному навчальному році учні луганських шкіл зможуть продовжити навчання дистанційно, або в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території. Із 1 вересня усі школярі мають сісти за парти. Президент доручив забезпечити навчальний процес у звичайному офлайн-форматі, аби не допустити зниження якості освіти. Із Луганщини виїхало майже 30 тисяч дітей, їх усіх треба влаштувати на навчання на новому місці. Завдання непросте, але намагаємось вирішити усі проблемні ситуації,

– очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай розповідає про ситуацію з підготовкою до нового начального року в регіоні.

За таких умов, на цих територіях наразі можливе онлайн-навчання (але рішення будуть ухвалюватись адресно), у всіх інших регіонах місцева влада має докласти усіх зусиль для того, щоб 1 вересня 2022 року школи відкрили свої двері, а діти змогли до них добратись та були у безпеці.

Зміни у програмі

В умовах війни для школярів буде збільшено акцент на безпекових моментах й зроблено все, щоб це не було лише формальністю, адже може врятувати життя. Наприклад, дітей навчатимуть як не стати жертвою російських мін або інших дарунків "руського міру", що їх ворог рясно лишив в українській землі.

Зазнає змін і шкільна програма – віднині діти не матимуть необхідності вивчати нудотину, також відому як "російська література". Будуть зміни у викладанні інших предметів, зокрема: "Захист України", "Основи здоров'я", "Історія України», "Всесвітня історія", "Основи правознавства", "Географія", "Фізична культура", "Зарубіжна література".

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