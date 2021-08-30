Навчання "Захід-2021": Польща готується до провокацій Росії на кордоні
Джерело:"Польське радіо"
У Польщі готуються до провокацій Росії під час військових навчань "Захід-2021". Вони відбудуться поблизу країн Балтії.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Оцєпа. Як він зауважив, агресія Кремля проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.
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Чому Польща готується до провокацій
За словами Оцєпи, Польща має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Усе через те, що російські війська перебуватимуть дуже близько до кордонів Польщі.
Вони розміщуватимуться на білоруських полігонах та летовищах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов'язаних із міграційною активністю,
– заявив заступник міністра.
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Навчання "Захід-2021": що відомо
- На території Білорусі у вересні пройдуть масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
- Тема навчань – "Застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".
- Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Тому військові готові до різних кроків зі сторони цих держав.