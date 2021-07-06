На навчаннях "Сі Бриз" помітили італійського двійника Зеленського
6 липня 2021 , 14:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ВЕХА (Харьков)"
В Україні 28 червня стартували багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2021". Під час відпрацювань у Чорному морі помітили двійника президента Володимира Зеленського.
У мережі оприлюднили світлину матроса з італійського фрегата Virginio Fasan. Користувачі знайшли певну схожість між моряком і главою української держави.
Читайте також На тлі навчань "Сі Бриз": Росія перекидає свої кораблі у Чорне море
Але чого на світі не буває? Адже в історії ж були подібні прецеденти,
– жартують у мережі.
- Під час тренувань учасники відпрацьовують маневри на суші, у повітрі, морі, під водою.
- Участь у події беруть військовослужбовці держав Чорноморського регіону, окрім Росії.
- Військові навчання розпочалися 28 червня та триватимуть у Чорному морі до 10 липня.