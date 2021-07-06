На навчаннях "Сі Бриз" помітили італійського двійника Зеленського

В Україні 28 червня стартували багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2021". Під час відпрацювань у Чорному морі помітили двійника президента Володимира Зеленського.

У мережі оприлюднили світлину матроса з італійського фрегата Virginio Fasan. Користувачі знайшли певну схожість між моряком і главою української держави.

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Але чого на світі не буває? Адже в історії ж були подібні прецеденти,

– жартують у мережі.

Під час тренувань учасники відпрацьовують маневри на суші, у повітрі, морі, під водою.

Участь у події беруть військовослужбовці держав Чорноморського регіону, окрім Росії.

Військові навчання розпочалися 28 червня та триватимуть у Чорному морі до 10 липня.

"Сі Бриз" – це багатонаціональні військові навчання, які з 1997 року проходять на території нашої країни.