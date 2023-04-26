Навчався у Богомольця чи ні: ЗМІ з'ясували, яку освіту насправді має Спартак Суббота

11 квітня гештальт-психолог Ілля Полудьонний опублікував масштабне розслідування щодо Спартака Субботи, у якому серед іншого стверджував, що психолог та співведучий "Подкаст терапії" не навчався у медичному університеті імені О.О. Богомольця. Сам Спартак не прокоментував це твердження, тож до університету звернулися журналісти.

На офіційний запит відповів ректор медичного університету імені О.О. Богомольця Юрій Кучин. Він прокоментував, чи насправді Спартак Суббота здобув освіту у цьому ВНЗ.

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Чи навчався Спартак Суббота у Богомольця

У відповідь на офіційний запит в університеті не підтвердили, що психотерапевт отримав диплом медичного навчального закладу.

Адміністрація Національного медичного університету імені О.О. Богомольця не володіє інформацією щодо освіти Субботи Олександра Олександровича або Субботи Спартака,

– прокоментував Юрій Кучин.



Відповідь університету імені О.О. Богомольця / Телеграф

Де насправді здобув освіту психолог

Натомість з'ясувалося, що Спартак Суббота навчався в університеті імені М.П. Драгоманова. Як зазначив ректор навчального закладу Віктор Андрущенко, там він здобув базову освіту за спеціальністю "Психологія".

Субота Олександр Олександрович дійсно навчавсь в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, нині Український державний університет імені Михайла Драгоманова, в Інституті соціології, психології та соціальних комунікацій за спеціальністю "Психологія" з 2009 року по 2013 рік,

– зазначив він.

Освіту він здобував за денною формою, пройшов 4-річний курс навчання, а у 2013 році отримав диплом бакалавра. Його кваліфікація – "бакалавр психології".



Відповідь університету імені М.П. Драгоманова / Телеграф

Скандал навколо вищої освіти Спартака: коротко