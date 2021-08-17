Навчений гірким досвідом, – Жан Беленюк розповів, чому не бере участі в бійках у Раді

Олімпіський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, який є народним депутатом від "Слуги народу", розповів, що не бере участі в бійках у парламенті, бо навчений гірким досвідом колег.

Спортсмен зазначив, що представники всіх фракцій сприймають його позитивно. Однак, за словами борця, якщо вони перейдуть межу, то можна їх запросити у "зал чи ринг".

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Гіркий досвід з молодості

Жан Беленюк згадав, як у 10 класі не стримав емоцій та під час уроку вдарив однокласника, якого після цього забрала швидка допомога.

Це коштувало сивого волосся моїм близьким і рідним, і я сам перенервував. Я ходив на боротьбу, вже був майстром спорту, призером чемпіонату Європи. І мене вигнали зі школи через цей інцидент. І дитяча кімната міліції була тут на Подолі неподалік,

– сказав олімпійський чемпіон.

"Слуга" слушно зазначив, що атлет його рівня – це особа зі зброєю. Адже знання та фізична сила дають перевагу над пересічними людьми.

Відтак, потрібно максимально керувати своїми емоціями з огляду на те, що будь-який удар може завдати суттєвої шкоди: "Це не удар дядька з вулиці, який нічим не займався".

За словами Жана Беленюка, після того випадку з однокласником, з яким усе було гаразд, він намагається не лізти ні з ким у бійки.

Я навчений гірким досвідом і ґулями, які набили інші спортсмени, котрі не зуміли контролювати емоції у певний час,

– підсумував нардеп.

Проте, професійні спортсмени-депутати участі в них не беруть.

"Золото" Беленюка на Олімпіаді

Жан Беленюк поїхав на Олімпіаду в Токіо з однією метою – завоювати золоту медаль ігор.

У підсумку, він став єдиним українським спортсменом, якому вдалося посісти перше місце.

Борець впевнено пройшов усю турнірну дистанцію, а в фіналі переміг угорця з рахунком 5:1.

У Верховній Раді словесні перепалки, конфлікти, сутички та бійки між народними обранцями – відбуваються часто.

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