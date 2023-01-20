Навесні Україна зможе піти в контрнаступ, – глава Міноборони США

Цілком ймовірно, що українські сили зможуть перейти у контрнаступ навесні. Такі припущення пролунали за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", де схвалили рішення про військову підтримку держави.

Про новий наступ заявив глава Міноборони США Ллойд Остін. Для цього, за його словами, потрібно не так багато часу.

Важливо Історична зустріч у форматі Рамштайн: онлайн-підсумки та найважливіші рішення

Союзники повинні зібрати "бойову міць"

Остін зазначив, що Україна має можливості для успіху зараз. Крім того, зміни можуть бути навесні.

Є вікно можливостей до весни, коли вони можуть розпочати свій контрнаступ. Це невеликий проміжок часу,

– наголосив глава Пентагону.

Союзники змогли зібрати "надзвичайну бойову міць". До весни вони передаватимуть зброю Україні.

До весни є можливості для постачання танків

Генсек НАТО Єнс Столтенбер г зробив схожу заяву. Він переконаний, що ця підтримка не тільки допоможе українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати нові наступальні дії, щоб відвоювати територію.

Можливості стосуються також постачання танків Leopard. Остін зауважив, що ці пакети допомоги також включають танки. Наприклад, Польща продовжує пропонувати їх. Інші країни також висловлюють готовність.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зауважив, що для успішного наступу ЗСУ потрібне навчання. Він нагадав, що українські військові провели принаймні дві успішні операції під Харковом та біля Херсона.