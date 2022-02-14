Навіщо Кремлю воскрешати політичний труп Жириновського

Пресслужба так званої ЛДПР, партії, якою керує один із найбільш одіозних та огидних представників російського політичного бомонду Володимир Жириновський, спростовує відомості про смерть так званого політика. Далі читайте російською.

Много шума из ничего

Они распространились в социальных сетях и телеграмм-каналах после того, как Жириновский оказался в больнице в связи с осложнениями коронавируса. Также сообщается, что Жириновский не умирает, а выздоравливает.

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И хотя для его лечения все еще используется кислородная маска, есть надежда у врачей, что этот мастодонт российского приспособленчества скоро вновь займется клоунадой поблизости от кабинета президента РФ Владимира Путина или других российских лидеров.

Жириновский – зеркало той российской политики, которую заслужили его соотечественники своей абсолютной отдаленностью от процессов управления государством и равнодушием по поводу того, кто ими управляет и кто реально решает судьбу россиян. А теперь уже из-за агрессивных намерений президента РФ Владимира Путина – и судьбу соседних с Россией стран.

Его болезнь, а также болезнь престарелого лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова вновь заставила задуматься о том, что же такое вообще российская политическая система.

Игрушечная демократия

Жириновский создал свою Либерально-демократическую партию еще в годы СССР. Но сказать, что он вообще ее создавал, было бы большим преувеличением.

Так называемая ЛДПР Жириновского, как и другие политические организации, которые возникли в последний период правления Михаила Горбачева, – это искусственные образования, главной целью которых было доказать, что никакая многопартийная система СССР вообще не нужна, а новые политические партии – еще страшнее, чем КПСС.

По крайней мере я очень хорошо помню, как именно такую цель создания новых политических партий мне излагал тогдашний советник Горбачева по многопартийной системе Борис Олейник, когда я спросил его, зачем Кремль привел на один из съездов народных депутатов СССР Жириновского, который попросту пугал народных избранников своим эксцентричным поведением и двусмысленными политическими заявлениями.

Вскоре стало ясно, что Жириновского могут использовать как инструмент не только коммунисты, но и новые российские власти. В 1993 году, в разгар политического кризиса, который произошел из-за конфликта Бориса Ельцина и съезда народных депутатов РСФСР и завершился расстрелом Белого дома, Жириновский сакумуллировал голоса недовольных ельцинским правлением, фактически победил на выборах в Госдуму России, а в этой Госдуме стал послушным исполнителем воли новой власти во главе с Ельциным.

Сразу же стало ясно, что Жириновского можно использовать для любых экстравагантных политических инициатив, для мерзопакостных шовинистических и человеконенавистнических заявлений, которые постыдился бы тогда делать любой уважающий себя российский политик, и смотреть: а как же вообще эти заявления воспринимаются россиянами? Не шарахаются ли они в ужасе от Жириновского и его приспешников? Не шарахались.

Кто прячется за личиной Жириновского

И тогда понемногу политический курс Жириновского стал курсом нынешней российской власти. Можно сказать, что сейчас президент РФ владимир Путин выступает со столь злобными и человеконенависническими заявлениями, которые даже даже самому Жириновскому и не снились.

И в этом смысле Жириновский в принципе нынешней российской власти и не нужен. Если он исчезнет из политики, то, по-моему, его исчезновение заметят только те, кто воспринимает политику как бесконечную клоунаду.

Зюганова это тоже касается. Лидер российских коммунистов пришел к власти в собственной партии после того, как коммунистам удалось восстановить свою политическую организацию в России, ранее запрещенную указом президента Бориса Ельцина. С тех пор лидер коммунистов никогда не менялся.

Коммунистическая партия России стала таким же авторским проектом Зюганова, как ЛДПР является авторским проектом Жириновского. И обе политические организации давно уже находятся на подтанцовках у Кремля и получают указания относительно своей деятельности в кабинете соответствующего заместителя главы Администрации президента России.

Сейчас человеком, который отвечает за танцы Жириновского и Зюганова на ниточках, является бывший российский премьер-министр Сергей Кириенко, когда-то игравший роль записного российского либерала. Такая вот ирония судьбы и для Зюганова, и для Жириновского.

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Путинские шуты

Зачем же тогда вообще эти люди нужны Кремлю, если от них ничего не зависит, а в Госдуме РФ они голосуют так, как предписывают в Администрации президента России, да еще и пытаются быть более инициативными шовинистами, чем их кураторы?

Вспомнить хотя бы предложение российских коммунистов признать независимость так называемых "Л/ДНР", которые на самом деле являются просто оккупированными территориями Украины (их грабят и уничтожают российские наемники и их кураторы из ФСБ и ГРУ Генерального штаба российской армии).

А для имитации демократии, для демонстрации того, что рядом с так называемой партией жуликов и воров, "Единой Россией", которая просто является убежищем для оплывшей жиром российской номенклатуры, есть и другие партии, которые выражают как бы мнение других слоев российского населения, но на самом деле являются просто филиалами той же "Единой России".

И мы видим, что очень многие россияне вообще не способны понять, что между "Единой Россией", Коммунистической партией, ЛДПР и "Справедливой Россией" Миронова, который тоже руководит своей имитационной организацией с начала 2000-х, то есть уже два десятилетия, вообще нет никакой разницы.

Вспомним, что во время так называемого "умного" голосования оппозиционер Алексей Навальный, который находится в заключении и воспринимается российским политическим режимом в качестве врага, советовал своим соотечественникам голосовать не за представителей "Единой России", а за представителей любой другой политической партии.



Владимир Жириновский стал ширмой для режима Путина, который скрывает отсутствие демократии / Фото "Главком"

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То есть, по сути, в выборе между "Единой Россией", коммунистами и жириновцами Навальный предлагал своим сторонникам выбирать коммунистов и жириновцев, не желая говорить своим соотечественникам, что между всеми ими вообще нет никакой разницы, что это – одна и та же политическая система и что для того, чтобы оздоровить политическую систему России, на ней не должно быть партий, которые подчиняются Кремлю и получают соответствующие указания и льготы прямо в Кремле.

Но все это недостижимо до сих пор для многих россиян, как и понимание того, что Владимир Путин, который проходил свою чекистскую службу на территории Германской Федеративной Республики в свое время, выстроил в России ту же самую ГДР.

В этой так называемой социалистической стране тоже было много партий, много партийных лидеров, которые сидели в своих креслах до глубокой старости. Однако все управление этими партиями осуществлялось из одних и тех же кабинетов в руководстве главной партии страны и, разумеется, в Министерстве государственной безопасности ГДР, с которым тесно сотрудничал Путин в бытность свою чекистом и во время работы в Восточной Германии.

И Путину это, очевидно, так понравилось, что в таких же бессмысленных марионеток он превратил и партийных лидеров своего президентства. В общем, в этом тоже особой сложности и необходимости не было, потому что такими марионетками они захотели стать еще в ельцинские времена. Поэтому вопрос живы они или мертвы особого значения, между прочим, не имеет. Это все – политические трупы.

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