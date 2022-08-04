росіяни перейшли до лобових атак на Авдіївському напрямку: військовий аналітик назвав причину

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Росіяни вирішили застосувати там нову тактику – йдуть в лобову атаку.

Головна мета таких атак – виявити наші вогневі точки. Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін.

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Намагаються виявити вогневі позиції ЗСУ

За словами аналітика, така тактика не є новою, ми бачимо її впродовж всієї війни. На лобові атаки росіяни кидають тих, кого їм не шкода, зокрема мобілізованих силою мешканців ОРДЛО та добровольчі батальйони, сформовані з нацменшин.

Наприклад, вагнерівці не йдуть в такі атаки. Вони відмовляються, пояснюючи це тим, що "їм стільки не платять".

Ігаль Левін пояснив, коли ворог йде в лобову атаку – наші захисники мають відкрити вогонь. Якщо дозволити окупантам йти далі, вони можуть закріпитися на нових позиціях.

Коли ворог закріпився – його складно вибити, тому наші відповідають. Звісно одразу починають стріляти з кулеметів, гранатометів, мінометів тощо. І це виявляє наші позиції,

– розповів військовий аналітик.

На війні досить складно виявити вогневі точки, адже всі бійці замасковані. Вони перебувають у різних укриттях та бліндажах, зокрема для того, щоб уникнути атак артилерії.

"Якщо ви піднімаєте безпілотник і дивитесь якесь зруйноване селище, де якраз проходить лінія фронту – ви не побачите там бійців, які відкрито розгулюють. Вони всі будуть замасковані й приховані", – зауважив аналітик.

Після того, як ворог визначає вогневі позиції українських бійців, то починає атакувати важким озброєнням. Коли наші захисники перегруповуються або відходять, ворог повторює тактику.

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Чи є спосіб протидіяти такій тактиці

Ігаль Левін зазначив, як тільки ворог виявляє вогневі позиції, бійцям треба одразу їх змінювати. За його словами, 30 хвилин на одному місці, після виявлення вогневих точок, означають смерть.

Треба рухатися. Рух – це життя на війні, статика – смерть. Проста аксіома. Це завжди було,

– зауважив аналітик.

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Ситуація на Донбасі: останні новини

У Донецькій області стартувала обов'язкова евакуація місцевих мешканців. Виїхати можна потягом з міста Покровськ. Для евакуйованих організоване безкоштовне проживання у Кіровоградській області. Також людям нададуть харчування, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

На Авдіївському напрямку росіяни 3 серпня щедро поливати вогнем ЗСУ. Однак не змогли досягнути бажаних результатів та покращити тактичне положення.

окупанти продовжують тероризувати Донеччину. Протягом доби 2 серпня вони атакували з "Градів" Авдіївку та 9 разів намагалися штурмувати населені пункти. Окрім того, окупанти завдали авіаударів по 8 населених пунктах, що розташовані на межі Донеччини та Луганщини.

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