Для чого в Росії повернули Лапіна, який зазнав поразки на Харківщині

Російські ЗМІ заявили, що Кремль повернув генерал-лейтенанта Олександра Лапіна. Цю історію треба розглядати, проводячи паралелі з нацистською Німеччиною.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що повернення Лапіна є історією про Ернста Рема і Вермахт.

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"Коли штурмові загони почали дуже сильно посилюватися (Рем хотів замінити штурмовими загонами, які він формував, німецьку армію), Гітлеру це не сподобалося. Вермахт його дуже підтримав. Історія про повернення Лапіна – це намагання військових показати Пригожину та його оточенню, що російська армія залишається головною", – зазначив Рейтерович.

Політолог розповів, що російська армія хоче довести – вона розпочала війну, веде й закінчуватиме. Без неї нібито нічого не можна вирішити, скільки б не створювали приватних компаній. Вона демонструє, що залишатиметься головною.

Позиція Владіміра Путіна

За словами політолога, російське командування демонстративно повертає Лапіна. Він зазначив, що безпосередньо підлеглі Лапіна, які є військовими, раніше хотіли його повернути на чинну службу.

Тому Герасімов і Шойгу вирішили дати публічного ляпаса Євгенію Пригожину (очільнику ПВК "Вагнера" – 24 канал) й продемонструвати, що вони думають про всі його заяви про неефективність генералів. Тільки так можна цю історію розглядати, – вважає Рейтерович.

Він сказав, що це шлях, який проходила нацистська Німеччина, крім одного винятку – Путін займає не так позицію Гітлера, як стороннього спостерігача. На думку політолога, Путін навіть сприяє посиленню конкуренції, бо вважає, що це стимулюватиме представників його оточення до демонстрацій перемог на фронті.

"Пригожин вже місяцями захоплює Соледар і Бахмут. Виходить не дуже добре. Можливо, Путін хоче, щоб і військові дали йому якісь обіцянки, а ті демонструють, що готові йти на кроки відверто провокативного публічного характеру, щоб ще раз продемонструвати всій країні – ситуацію тримають під контролем", – розповів Рейтерович.

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Гра закінчиться погано.

Політолог сказав, що в Росії дуже коротка лава запасних і якби у Путіна була можливість поміняти значну частину свого генералітету, то він би, можливо, це зробив. Проте країна-окупантка не виховала кадрів.

"Система влади у Росії базується на найближчому оточенні Путіна, але воно монолітне й незмінне. Диктатор за 20 років правління практично нікого не викидав, навіть якщо й хтось провалював свої завдання. В російській армії ситуація набагато катастрофічніша. Вони не можуть на ходу змінити систему", – пояснив Рейтерович.

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За словами експерта, Пригожин почувається у конфліктах дуже впевнено, бо виконує, як мінімум, свої завдання з мобілізації ув'язнених і може закривати якісь дірки на фронті. Рейтерович сказав, що Путін, ймовірно, вважає – будь який момент може зупинити Пригожина.

"Гра на суперечках і стимулювання конфліктів у найближчому оточенні рано чи пізно закінчиться погано", – додав політолог.