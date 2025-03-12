Путін влаштував на Курщині примітивну показуху з однією метою
- Путін відвідав Курську область з метою показати контроль над ситуацією і підготуватися до оголошення перемоги.
- Ігор Рейтерович вважає, що це примітивний піар, який дозволяє Путіну говорити про виконання нібито головного завдання.
Російські ЗМІ повідомляють, що нібито Путін вперше за тривалий час відвідав Курську область. У нього була одна мета.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що такий вчинок Владіміра Путіна є очікуваним. Наразі він відмовчується і нічого не каже про перемир'я.
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"Приїхав кудись там, я думаю, у якийсь куточок Курської області. Десь там зняли відео, навіть камуфляж нап'яв на себе. Що вони готуються зробити? Готуються оголосити перемогу", – сказав Ігор Рейтерович.
Примітивний піар Путіна
Він додав, що, ймовірно, російський диктатор прагне повністю повернути контроль над Курською областю, а потім почати розмову про перемир'я.
Ну так, росіяни стерли з лиця землі Суджу й багато сіл. Росіяни стерли, це ж не Україна зробила, так? Вони ж це зробили, коли відбивали все це, просто знищували, як вони це робили з українськими містами. Але типу перемога,
– сказав Рейтерович.
Рейтерович зазначив, що це примітивний піар, щоб показати, що ситуація під контролем. Але з іншого боку, у Путіна з'являється можливість сказати: "Ми головне завдання виконали, тепер можна говорити з американцями й домовлятися про перемир'я".