Навіщо Путіну маячня про "замах" на Соловйова

У маячні про замах на Соловйова важливо, що її анонсував особисто Путін. Це не тривіальна подія, вона свідчить про масштаб операції та на системне значення, яке приписується цієї постановці.

І саме це змушує нас згадати про 1937 рік і часи "Великого терору". Тому що, якщо ви думаєте, що "Великий терор" починався з великого терору, ви глибоко помиляєтеся. Він починався з малого терору.

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Новий 37-й

Спочатку справи про "доблесно викриті" НКВД (російська скорочена назва комуністичного репресивного органу – "Народний комісаріат внутрішніх справ", – ред.) підпільні центри та терористичні організації були одиничними та показовими.

І лише потім, коли радянські громадяни "згуртувалися у обуренні" та "засудженні" викритих "наймитів та шкідників", вони, ці громадяни, самі стали м'ясом для машини Великого терору.

І вся ця сьогоднішня постановка, зрозуміло, має на меті підвищити градус "внутрішніх викриттів" "терористів та їхніх посібників".

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