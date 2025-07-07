Росія нарощує удари по ТЦК: з якою метою ворог це робить
- Внаслідок атак зруйновані документи, а також є поранені серед військовослужбовців.
Удари по ТЦК можуть призвести до великих втрат серед військових і цивільних, що вигідно для Росії, оскільки змушує Україну шукати заміну постраждалим.
Росія б'є по будівлях територіальних центрів комплектування. Ймовірно ворог хоче зірвати мобілізацію в Україні і знищити військових та потенційних бійців.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу розповів, що за два тижні приблизно 5 будівель ТЦК було уражено ракетами і безпілотниками. Це може бути спроба ворога зірвати мобілізацію.
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Для чого Росія цілить по ТЦК
Частина документації зберігається в паперовому вигляді, тож якщо згоріли паперові документи – доводиться все робити з нуля, а це величезна робота і витрати часу.
Втім, у ворога може бути й інший намір. Росія прагне вбити якомога більше українських військових.
Так, по лінії фронту вони б'ють, але є такий цікавий об’єкт, як ТЦК. Усі їхні адреси викладені у відкритому доступі: у соцмережах, Twitter, Instagram, Facebook – все є. Є адреса, є час роботи,
– сказав Іван Ступак.
Він додав, що ТЦК може працювати навіть 24/7, але щонайменше з 9:00 ранку до 8:00 вечора в цих приміщеннях точно є щонайменше десяток військовослужбовців і десяток цивільних, які оформлюють документи, проходять певні процедури. Тож якщо бити по об'єктах – можна або вбити, або поранити 10 – 20 людей.
Важливо! Сухопутні війська Збройних Сил України підтверджують, що 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки сталося влучання ворожих дронів у будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо серед військовослужбовців є поранені.
"Для Росії це підходить: вбили військових – Україна змушена шукати їм заміну, забирати когось із фронту. Вбили цивільних – це люди, які вже не стануть частиною ЗСУ, не поповнять армію. Для Росії це ситуація win-win: вбили і чинних військових, і потенційних. Думаю, вони й надалі це робитимуть", – сказав Ступак.
Він додав, що це стосується не лише прифронтових чи прикордонних регіонів. Таке може бути й у глибині країни – наприклад, в Івано-Франківській, Тернопільській областях.