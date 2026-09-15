Для чого це Кремлю? Прямі контакти з певними групами європейського політикуму можуть ще більше дискредитувати ці ж рухи, особливо на тлі посиленої гібридної війни Кремля проти Європи. Мендель же як "українка" може забезпечувати цей контакт між Кремлем та певним політичним істеблішментом Європи й створювати як для себе, так і для тих, з ким контактує, мінімальний ризик. Про це пише Дмитро Корнієнко.

Для прикладу, ексредакторка RT France Ксенія Федорова, яку у липні депортували з Франції, робила аналогічні дії, але вона росіянка, яку зрештою депортували, а ті, з ким вона контактувала, медійно отримали звинувачення у співпраці з Кремлем. Федорова активно взаємодіяла та вела співпрацю з ультраправими медійними мережами Франції, просувала у медійні структури країни колишніх працівників RT тощо.

Санкціонувати та заблокувати Юлію Мендель буде складніше через її український паспорт та образ "жертви режиму", а ще й через минулу наближеність до Зеленського.

План росіян щодо використання Мендель

Підготовка до оперативного використання Мендель росіянами складалася з декількох етапів.

Першим кроком стало підтвердження та легендування. Більшою мірою воно відбулось під час інтерв'ю промосковському МАГА-блогеру Такеру Карлсону у травні цього року.

Таким чином Кремль намагався досягнути не тільки репутаційного удару по Україні через заяви Мендель про Зеленського, але й зафіксувати легенду Мендель разом із її образом жертви, для створення якого вона декілька разів повторювала, що "тепер її будуть переслідувати". А ще це був крок, де Мендель фактично підтвердила готовність працювати на Кремль.

Далі Мендель перевели в Європу. На початку червня вона почала відсвічуватись в ультраправих колах Європи, переважно у Франції. Це дивним чином збіглося з депортацією кремлівської пропагандистки Федорової, що мала забезпечувати мережу пропаганди у Франції під вибори 2027 року.

Введення Мендель у правопопулістичні рухи відбувалось через канали Федорової, а саме через мережу французького медіамагната Венсана Боллоре, з яким працювала і мала контакт Федорова.

Наступним кроком стала легалізація Мендель в ультраправих колах Європи. Спочатку було інтерв'ю Мендель правому виданню Le Journal du Dimanche. Це видання пов'язують із поширенням кремлівської пропаганди. Саме там останні місяці Федорова вела колонки й через це видання легалізовувала колишніх співробітників RT у медійних структурах медіамагната Венсана Боллоре (про нього, то окрема історія). Боллоре тримає цілу мережу "альтернативних правих" видань.

Тепер триває оперативне використання Мендель в Європі. 16 вересня у будівлі Європарламенту вона буде головною зіркою пропагандистського заходу вже німецьких ультраправих популістів "Альтернативи для Німеччини". Організатор події – депутат цієї партії Ганс Нойхофф, давній знайомий Медведчука.

На заході будуть присутні інші промосковські ультраправі Європи, перед якими Мендель виголосить головну промову. Так, вона має забезпечити собі легітимність у правих колах і отримати операційну можливість працювати "по Європі".

Що з санкціями щодо Мендель?

Щодо санкцій РНБО проти неї, то спірне питання, чи були вони доцільні саме зараз, оскільки цей факт Мендель точно використає для посилення образу жертви у промові.

З іншого боку, цей крок, з огляду на досвід, необхідний, щоб пробувати санкціонувати її в майбутньому на рівні ЄС. Ще один мотив її санкціонування якраз полягає в тому, щоб делегітимізувати (пробувати це зробити) перед заходом 16 вересня. Але, на мою думку, ефективніше було б запровадити санкції після 16 вересня, щоб не давати їй інструмент для спекуляції "на образі жертви" ще більше.

У майбутньому, особливо у 2027 році, ми ще не раз, на жаль, почуємо про Мендель. Важливо знайти спосіб її санкціонувати в рамках ЄС якнайшвидше, і бажано репатріювати в Україну, щоб точно встановити, коли і як була завербована, хто ще брав участь, які оперативні завдання вона отримувала від Кремля.