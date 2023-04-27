У Росії немає кому охороняти кордони: Подоляк назвав справжню мету окопів у Криму

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують зводити оборонні споруди, так звані "зуби дракона", риють окопи, готуються до оборони. Однак, імовірно, окопи матимуть значно цікавішу функцію, аніж функція захисту.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він розповів, кому Росія хоче доручити охорону своїх кордонів.

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Подоляк переконаний, що окопи, які риють росіяни, потрібні не для оборони цієї території.

Вони потрібні, аби люди не втікали з Криму, цивільні, окупанти, щоб падали в ці окопи і там залишалися,

– прокоментував спікер.

Армії не вистачає

Політик зауважив, що в Росії є ініціатива, яку запропонував депутат держдуми Андрій Картаполов. Відповідно до неї кордони Росії має охороняти цивільне населення.

Тобто армії вже не вистачає, мобілізованих вже не вистачає, бо всі сконцентровані на проєкті "Могилізація 2023". У росіян сьогодні є один великий національний проєкт під назвою "Могилізація 2023", тому немає кому захищати кордони,

– сказав Подоляк.

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Де росіяни зводять фортифікаційні споруди