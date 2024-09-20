Де та навіщо росіяни замінували дамби: військовий огляд від Світана

Речник ОТУ "Харків" повідомив, що росіяни замінували дамби в Бєлгородській області. Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє. Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України. Або можна припустити, що Росія готує провокації, щоб звинуватити Україну в екологічних і гуманітарних наслідках.

У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, задум росіян.

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Замінування дамби в Бєлгородській області

Військовий експерт нагадав приклад підриву дамби Каховської ГЕС. Там головною задачею було зупинити наше просування.

Каховська ГЕС – це один з таких яскравих прикладів, коли у нас була готовність рухатися на лівий берег. Росіяни, розуміючи, що не витримають цей тиск, підірвали Каховську ГЕС і скинули воду. Як наслідок, форсування було зупинено.

Тобто росіяни користуються підривами дамб і при цьому їх зовсім не цікавить екологія чи пізніше відновлення. Вони отримують миттєвий ефект, який все ж важливий при просуванні,

– пояснив Роман Світан.

"Замінувавши дамби, росіяни будуть їх підривати, не думаючи про наслідки. Вони виконують задачу, яка важлива на цю мить", – військовий експерт.

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За словами Світана, на такій базі мало перебувати приблизно 1,5 – 2 роти обслуговуючого персоналу.

База обслуговується, база охороняється, тому тут всі військовослужбовці – легальні воєнні цілі під знищення дальніми засобами ураження,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що, скоріш за все, горіти буде ще з тиждень. Тоді все має застигнути й згодом почнуть працювати сапери, аби деактивувати залишки боєприпасів. Адже навіть ті, які не вибухнули, – їх не можна використовувати. Тому в росіян буде на тому полігоні ще декілька вибухів тих снарядів, які не розірвалися.