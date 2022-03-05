Навіть беззбройні бабусі виходять на захист своїх хат, – Резніков висловив захоплення українцями

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців на 10 день протистояння російським окупантам. Він висловив своє захоплення героїзмом української нації.

"Я захоплююся силою українців у Маріуполі, Волновасі, Харкові, Чернігові, Миколаєві, Херсоні і всіх інших міст, де наразі найважче", – сказав міністр.

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Мужність наших людей вражаюча! Навіть ті, хто без зброї, бабусі, виходять на захист своїх хат,

– наголосив Резніков.

Він відзначив, що прокльони на голови окупантів сиплються як українською, так і російською мовами. Адже в нас не було і не має мовних розбіжностей.

"Всіма мовами окупанту вказують напрямок російського військового корабля. Люди всіх 100 національностей, для яких Україна є рідним домом", – підкреслив політик.

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