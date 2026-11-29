Україна планує вистежувати та знищувати російські судна, які перевозять зброю, навіть у міжнародних водах. Такі кораблі і надалі будуть під атаками.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в коментарі виданню Al Jazeera.

Відплата обов'язково буде

Як наголосив Зеленський, Україна збирається вистежувати російські судна, які перевозять зброю. Вони не сховаються навіть у міжнародних водах.

Якщо ми знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, що використовується в цій війні, то само собою ми переслідуватимемо ці кораблі та їм відплатимо,

– зауважив Зеленський.

Попри це, Зеленський визнає, що можуть траплятися різні прорахунки. Якщо ставатимуться помилки, то потрібно їх виправляти.

Додамо, в листопаді Сили оборони потопили російський військовий корабель "Меркурій" поблизу берегів Лівії. Відомо, що ця атака роздратувала прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Зеленський вже провів з нею телефонну розмову, де вони порозумілися.