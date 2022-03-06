Навіть не встигаємо писати, – "автопарк" виговської бригади поповнили кілька російських танків

Українські захисники продовжують збирати "трофеї" у битвах проти російських окупантів. Ця техніка більше не служитиме ворогу.

Про це повідомили й у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Там показали фото російського озброєння.

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Техніка окупантів – в руках українців

"Виговці невпинно дякують окупантам за добриво для чорнозему та суттєву допомогу в озброєнні та техніці, що ледь встигаємо про це писати", – мовиться у дописі.

Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники знищили вже майже 1 000 одиниць бронетехніки, майже 300 танків і понад 40 літаків.

Техніка окупантів тепер служитиме захисникам України / Фото 58 ОМБР

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