Навіть якщо немає гуманітарних коридорів: евакуація з Луганщини відбувається щодня

У Луганській області тривають активні бойові дії. Тому місцевих мешканців вивозять з регіону щодня.

Евакуація відбувається навіть, якщо немає погоджених зелених коридорів. Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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Робота щодо організації гуманітарних коридорів відбувається постійно, однак російська сторона їх не погоджує.

Постійно евакуаційні автобуси виїжджають з Кремінної, Лисичанська, Сєвєродонецька, частково із Рубіжного, де контролюють наші захисники. Так само іноді наші перевізники прориваються у Попасну, забирають невеличку групу людей,

– сказав Гайдай.

Він зазначив, що зараз важливо евакуювати людей з Рубіжного та Попасної. Адже ці населені пункти зараз дуже обстрілюються. Бої відбуваються вже у самих містах.

"Немає можливості не те щоб евакуювати, а навіть гуманітарний вантаж туди доставити. Настільки щільний обстріл", – додав голова ОВА.

Російська армія залучила вже все – авіацію, артилерію, важкі калібри, міномети. Однак, за словами Гайдая, тішить те, що наші захисники чудово ведуть вогонь у відповідь.

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