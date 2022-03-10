Навколо Маріуполя сили противника у 4 – 5 разів більші, – Геращенко

Антон Геращенко заявив, що навколо Маріуполя сили противника у 4 – 5 разів більші. Проте пригадав, що досі Путін не отримав жодної перемоги.

Відповідну заяву зробив радник глави МВС Антон Геращенко. Про це стало відомо 10 березня.

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Навколо Маріуполя сили противника у 4 – 5 разів більші

Антон Геращенко розповів, що зараз у Путіна всі сили сконцентровані навколо Маріуполя. Адже він хоче захопити місто й щоб захисники здались в полон, проте цього не буде.

Та зараз, напевне, найважча ситуація. Це те місце, де необхідно, щоб головнокомандувач ЗСУ звертав на це увагу. Тому що там у 4 – 5 разів більше сил противника оточили Маріуполь,

– заявив Геращенко.

Також найважче у районі Ізюма – Балаклії, бо там окупант хоче оточити наші війська. Це найважчі напрямки.



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