Навоювалися: кілька окупантів підбурювали своїх повертатися в Росію

Окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат від Збройних Сил України. Деякі вояки так втомилися, що намагаються переконати своїх повертатися додому.

Окупантам дали добрячого прочухана під Харковом, тому деякі вже відмовляються воювати.

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Вони хочуть додому

Йдеться про 10 російських військових із 138-ї мотострілецької бригади, яка намагалася "взяти" Харків. Після тяжких боїв та серйозних втрат вони не захотіли далі воювати та підбурювали своїх їхати додому. Тепер комендатура російського Бєлгорода розпочала розслідування.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому, – йдеться у дописі від Генштабу.

Додамо, ЗСУ надійно тримають оборону міста, а на деяких ділянках переходять в контратаку. Утім, окупанти досі цинічно обстрілюють Харків.

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