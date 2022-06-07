Навряд чи буде прорив, – Держдеп про переговори Росії й Туреччини щодо українського зерна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зібрався полетіти у Туреччину, де, ймовірно, обговорюватиме можливості вивезення українського зерна. У Держдепі США не очікують особливих проривів після цієї зустрічі.

Про це під час брифінгу розповів прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс. За його словами, відновлення експорту українського зерна – це те питання, над яким працюють щодня.

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Питання експорту українського зерна має високий пріоритет

Прайс зауважив, що Держдеп США щодня працює над питанням відновлення експорту українського зерна, адже воно є одним з найпріоритетніших.

Наслідки дій Росії обмежуються не лише тим, що вона робить всередині України, а й країнами по всьому світу, включаючи країни Африки – як Північну Африку, так і Африку на південь від Сахари. Вони й справді взяли на себе основний тягар,

– додав прессекретар.

Він наголосив, що Україна до російського вторгнення була житницею для усього світу. Вона здійснювала експорт і пшениці, і добрив. Водночас країна-агресорка також має потенціал для експорту своєї пшениці, добрив та інших харчових продуктів. Тому в США дуже обдумано підійшли до розроблення санкційної політики.

"На відміну від того, що висуває Російська Федерація, у нашій політиці санкцій є дуже прозорі та чітко окреслені заходи, щоб гарантувати, що ми не робимо нічого, що обмежує можливості Росії експортувати продовольство та добриво", – додав Прайс.

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Від переговорів Росії та Туреччини не очікують проривів у питанні відновлення експорту

Лавров 8 червня відвідає Туреччину. Під час цієї зустрічі, цілком ймовірно, обговорюватимуть гарантії безпеки "зернового коридору" з України. Проте Прайс зауважив, що не знає, чи будуть якісь прориви щодо цього.

"Я не знаю, чи варто очікувати проривів. Звичайно, ми уважно стежитимемо. Після цього візиту ми поговоримо з нашими турецькими союзниками", – зауважив речник Держдепу США.

Він додав, що Сполучені Штати дотримуються політики "нічого про Україну без України". Також США підтримують усі дипломатичні зусилля, які ретельно та тісно координуються з нашою державою, щодо збільшення українського експорту харчових продуктів та добрив на світовий ринок.

"Це виклик, який виник з 24 лютого, коли Росія почала війну проти України", – заявив Прайс.

За його словами, у зустрічі братимуть участь лише представники Росії та Туреччини. Однак там не буде нікого з України. Саме тому він переконаний, що ці перемовини самі по собі не зможуть розв'язати проблему вивезення українського зерна. Прайс підсумував, що у центрі всього того, що роблять для полегшення експорту українських харчових продуктів та добрив, повинна бути саме Україна.

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