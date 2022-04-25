"На**й, хату вскрили": окупанти вихваляються, що навчилися "грамотно мародерити" в Україні

Російські загарбники вихваляються, що навчилися "грамотно мародерити" в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до Росії.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які перехопила СБУ. Зокрема один окупант радіє, що вкрав дорогий комп'ютер в одному з сіл та всякі "дрібниці", до прикладу золото.

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Натомість його матір висловила стурбованість лише щодо того, що в її синочка можуть забрати те, що він награбував.

Ми коли в селі стояли, ми з пацанами, на**й, хату вскрили. І знаєш, що я звідти виніс? Комп'ютер, на**й… Комп'ютер, вартістю приблизно тисяч 150. Я його додому привезу,

– радіє загарбник.

Коли його матір сказала, що в нього, напевно, можуть відібрати награбоване, він спокійно відповів, що не заберуть, адже вони знають, "куди заникати" і все "грамотно" роблять. На що жінка висловила лише захоплений подив.

Що ж, наші доблесні ЗСУ продовжують давати ворогу уроки ввічливості. Наразі їх уже засвоїли близько 22 тисяч загарбників,

– додали в СБУ.