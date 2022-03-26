У найбільш депресивних регіонах: у Росії через спробу мобілізації почалася паніка
Джерело:телеграм Михайла Подоляка
У Росії у найбільш "мовчазних" регіонах спробували провести часткову мобілізацію. Проте, за словами Михайла Подоляка, це викликало серед росіян справжню паніку.
Як повідомив радник голови ОП, ця тенденція є руйнівною для авторитарного каркаса держави-агресора. Скандалом завершилась спроба часткової мобілізації.
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Виникла справжня паніка у деяких регіонах Росії
У частині регіонів Росії була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка,
– написав Подоляк.
Саме через це спікери російського міноборони вийшли з дивною заявою: мовляв, цю мобілізацію організували українські спецслужби.
Радник голови ОП наголосив, що це – спроба виправдання. Насправді у Росії хотіли компенсувати строковиками суттєві втрати живої сили.
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