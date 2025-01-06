У Силах оборони служать 980 тисяч людей: це найбільша армія Європи, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найбільшою в Європі. Нині в Силах оборони України служать 980 тисяч осіб.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України американському подкастеру Лексу Фрідману. За його словами, така кількість значно перевищує чисельність військ інших європейських країн.

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Україна має найбільшу армію в Європі

Зеленський наголосив, що Україна має найбільшу армію в Європі. Її чисельність складає 980 тисяч осіб. Для порівняння, французька армія, яка займає друге місце на континенті, налічує близько 200 тисяч військових.

Європа зможе зібрати армію, яка складатиметься з 2–3 мільйонів? Ні. Європа не захоче це робити. І для чого? Ми ж не хочемо світову війну. Немає такої мети. Ми хочемо лише зупинити росіян,

– підкреслив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості підтримки України всіма країнами, адже від цього залежить безпека не лише України, а й усього світу.

Зокрема, збільшення чисельності Сил оборони України стало можливим завдяки готовності людей захищати свою країну, а також підтримці міжнародних партнерів.

До слова, рейнджери 6-го полку ССО України на Курщині знищують російські та північнокорейські війська завдяки точним ударам снайперів, артилеристів і пілотів дронів.

ЗСУ відновили наступальні операції в Курській області, досягнувши тактичних успіхів у трьох районах.