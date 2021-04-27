Зайдуть у Чорне море: найбільша авіаносна група ВМС Великої Британії відправляється у похід

Велика Британія відправляє у похід в Індо-Тихоокеанський регіон найбільшу в історії Королівських ВМС авіаносну ударну групу. Кораблі візьмуть участь у міжнародних навчаннях та операціях.

За 28 тижнів судна Королівського флоту Великої Британії пройдуть 26 тисяч миль. Вони відвідають 40 країн, зокрема Індію, Японію, Корею та Сінгапур, а також допливуть до Чорного моря.

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Найбільша авіаносна ударна група в історії

Флагманом найбільшої авіаносної групи в історії Королівських ВМС стане найпотужніше надводне судно Queen Elizabeth. У плавання воно відправиться у травні.

До нього приєднається надводний флот, що складається з:

есмінців типу 45, HMS Defender і HMS Diamond;

протичовнових фрегатів типу 23 HMS Kent і HMS Richmond;

RFA Fort Victoria і RFA Tidespring допоміжного флоту.

Окрім цього, приєднається підводний човен, озброєний крилатими ракетами.

У кабіні авіаносця перебуватимуть літаки та вертольоти, зокрема:

8 сучасних швидких реактивних літаків RAF F – 35B Lightning II;

4 морських ударних вертольоти;

7 протичовнових вертольотів Merlin Mk2;

3 вертольоти Merlin Mk4.

Найпотужніша авіаносна ударна група Великої Британії візьме участь у навчаннях НАТО, таких як Exercise Steadfast Defender, і надасть підтримку операції Альянсу Sea Guardian і операціям із забезпечення безпеки у Чорному морі.