Найбільша група Європарламенту готується вигнати партію Орбана, – ЗМІ

Виключення політсили угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" із групи Європейської народної партії в Європарламенті стало реальнішим: депутати узгодили нові правила припинення повноважень цілих партій.

З посиланням на власні джерела Politico пише, що ці правила узгодили на закритому засіданні увечері 26 лютого.

Варто нагадати Кулеба про Угорщину: Це непростий партнер, але вона – потрібна Україні

ЄНП погодила правила виключення з Європарламенту цілих партій

Присутніми під час закритого засідання були лідер EPP group Манфред Вебер і очільники національних делегацій (всі вони є депутатами Європейського парламенту).

EPP group – це Європейська народна партія, заснована у 1976. Вона поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії з різних країн. Це найбільше загальноєвропейське партійне об'єднання.

Депутати погодили правила, які дозволять групі зупиняти діяльність всієї партії, а не тільки того чи іншого депутата Європарламенту. Затвердити правила планують у середу, 3 березня (потрібні дві третини голосів на зборах групи).

Тепер партія Орбана під загрозою виключення

Після введення нових правил кілька учасників закритої наради поспілкувалися з журналістами. Так стало відомо, що першочергово (хоч дата невідома) група має намір голосувати за припинення членства фракції "Фідес" з 11 депутатів.

Fidesz – це політична сила прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, "Угорський громадянський союз" (заснували її у 1988).

Стосунки "Фідес" із ЄНП вже давно непрості – угорці неодноразово критикували політику Європейської партії, а у Європейській партії критикували Угорщину через проблеми в країні з верховенством закону.

Наслідком цього слало відсторонення "Фідес" від членства в ЄНП ще в березні 2019. Але угорські депутати Європарламенту досі офіційно залишаються частиною EPP group.